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25 січня 2021, 17:17 8

Шкарлет запевняє, що ЗНО нікуди не зникає

25 січня 2021, 17:17 8
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На пробне ЗНО зареєструвалося майже 140 тис. осіб
На пробне ЗНО зареєструвалося майже 140 тис. осіб
Фото з відкритих джерел
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Варіант проведення основної сесії ЗНО (повноформатний, чи як ДПА у формі ЗНО, чи як ДПА в закладах освіти) буде обраний у березні на засіданні Комітету Ради  з питань освіти, науки та інновацій.

Про це повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

За оперативними даними, на пробне зовнішнє незалежне оцінювання зареєструвалося майже 140 тисяч осіб. Остаточні цифри будуть відомі дещо пізніше, коли регіональні центри оцінювання якості освіти опрацюють усі платежі.

Пробне ЗНО відбудеться 10 квітня. Кожен зареєстрований учасник зможе скласти тест з одного навчального предмета, а також додатково завантажити тестові зошити з будь-яких навчальних предметів із переліку та пройти тестування вдома, внести 10–14 квітня свої відповіді до спеціального сервісу, щоб 16 квітня отримати результати пробного ЗНО.

Вже з 1 лютого розпочнеться реєстрація для участі в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання. Розроблено декілька варіантів його проведення: або в повноформатному режимі, або як державна підсумкова атестація у формі ЗНО, або як ДПА в закладах освіти (за вибором здобувача освіти). Це варіанти, які можуть бути схвалені з урахуванням епідемічної ситуації в Україні. Доцільність імплементації одного з них буде розглядатися в березні на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, - підкреслив Шкарлет.

Він також наголосив, що "ЗНО нікуди не зникає. А всі маніпуляції на цю тему – невдячна справа". Він запевнив, що "зовнішнє незалежне оцінювання є основним інструментом якісного та неупередженого вступу до закладів вищої освіти України".

Раніше повідомлялося, що влада хоче посилити вплив шкільного атестата на вступ в університети. Зараз, щоб вступити до ВНЗ, потрібно скласти ЗНО.

Також в Україні ЗНО може стати платним. Наразі документ винесений на громадське обговорення.

А 21 грудня 2020-го студенти вийшли на протест проти призначення міністра Шкарлета. Вимагали негайного відсторонення Шкарлета з посади.

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