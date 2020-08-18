Влада хоче посилити вплив шкільного атестата на вступ в університети

Зараз, щоб вступити до ВНЗ, потрібно скласти ЗНО

Зараз, щоб вступити до ВНЗ, потрібно скласти ЗНО

Фото з відкритих джерел

Міністерство освіти і науки має намір збільшити вплив атестата про середню освіту при вступі в університети. Це дозволить збільшити мотивацію учнів до навчання в середній школі.

Про це заявив виконувач обов'язків міністра освіти Сергій Шкарлет під час конференції, повідомляє RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

При цьому, як саме в МОН планують збільшити вплив атестата, Шкарлет не пояснив.

"Маємо ціль збільшення ваги атестата при вступі до закладу вищої освіти, а також збільшення мотивації учнів до навчання в середній школі", - повідомив Шкарлет.

Зазначимо, зараз в Україні для вступу до вищого навчального закладу необхідно скласти зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО). Зараз ЗНО можна скласти з восьми предметів - українська мова, українська література, історія України, математика, фізика, хімія, біологія, географія та іноземна мова.

Нагадаємо, що Кабмін дозволив університетам визначати, коли і як починати навчання.