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25 января 2021, 17:17 8

Шкарлет уверяет, что ВНО никуда не исчезает

25 января 2021, 17:17 8
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На пробное ВНО зарегистрировались почти 140 тыс. человек
На пробное ВНО зарегистрировались почти 140 тыс. человек
Фото из открытых источников
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Вариант проведения основной сессии ВНО (полноформатный, или как ГИА в форме ВНО, как ГИА в учреждениях образования) будет избран в марте на заседании Комитета Рады по вопросам образования, науки и инноваций.

Об этом сообщил министр образования Сергей Шкарлет своем Telegram-канале, передает RegioNews.

По оперативным данным, на пробное внешнее независимое оценивание зарегистрировалось почти 140 тысяч человек. Окончательные цифры будут известны несколько позже, когда региональные центры оценивания качества образования обработают все платежи.

Пробное ВНО состоится 10 апреля. Каждый зарегистрированный участник сможет составить тест из одного учебного предмета, а также дополнительно скачать тестовые тетради по любым учебным предметам из перечня и пройти тестирование дома, внести 10-14 апреля свои ответы в специальный сервис, чтобы 16 апреля получить результаты пробного ВНО.

Уже с 1 февраля начнется регистрация для участия в основной сессии внешнего независимого оценивания. Разработано несколько вариантов его проведения: или в полноформатном режиме, или как государственная итоговая аттестация в форме ВНО, или как ГиА в учреждениях образования (по выбору соискателя образования). Это варианты, которые могут быть одобрены с учетом эпидемической ситуации в Украине. Целесообразность имплементации одного из них будет рассматриваться в марте на заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций, - подчеркнул Шкарлет.

Он также подчеркнул, что "ВНО никуда не исчезает. А все манипуляции на эту тему – неблагодарное дело". Он заверил, что "внешнее независимое оценивание является основным инструментом качественного и непредвзятого поступления в учреждения высшего образования Украины".

Ранее сообщалось, что власть хочет усилить влияние школьного аттестата на поступление в университеты. Сейчас, чтобы поступить в ВУЗ, нужно сдать ВНО.

Также в Украине ВНО может стать платным. Сейчас документ вынесен на общественное обсуждение.

А 21 декабря 2020-го студенты вышли на протест против назначения министра Шкарлета. Требовали немедленного отстранения Шкарлета с должности.

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