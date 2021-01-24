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24 січня 2021, 16:38 10

У регіонах не підвищуватимуть тарифи на тепло і гарячу воду цього опалювального сезону - Шмигаль

24 січня 2021, 16:38 10
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Домовленості між урядом та Асоціацією міст України закріплять меморандумом
Домовленості між урядом та Асоціацією міст України закріплять меморандумом
Фото з відкритих джерел
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Кабінет міністрів України домовився з Асоціацією міст України, що у регіонах не підвищуватимуть тарифи на тепло і гарячу воду.

Про це прем`єр-міністр України Денис Шмигаль написав на своїй сторінці у Facebook.

Провели цього тижня широку дискусію з Асоціацією міст України, під час якої домовилися, що на місцях не підвищуватимуть тарифи на тепло та гарячу воду в цьому опалювальному сезоні. Має бути підготовлений меморандум, у якому ці та інші домовленості будуть закріплені. Зокрема про те, що ТКЕ зможуть укласти з "Нафтогазом" річні контракти за вигідною ціною, а також, що буде проведена спільна робота над реструктуризацією заборгованості перед "Нафтогазом", яка утворилася через так звану "різницю в тарифах", - розповів Шмигаль.

Крім того, прем`єр нагадав, що уряд встановив, що ціна на ринку газу з 1 лютого не може перевищувати 6,99 грн за кубічний метр, а НКРЕКП підтримав рішення про обмеження тарифу на розподіл газу за ціною, не вище 1,79 грн за кубометр. А навесні всі газопостачальні компанії повинні будуть представити свої річні продукти для населення за вигідною фіксованою ціною.

#ПМ_тиждень #PM_weekly Провели цього тижня широку дискусію з Асоціацією міст України, під час якої домовилися, що на...

Posted by Денис Шмигаль on Sunday, January 24, 2021

Як повідомлялося раніше, Зеленський доручив перевірити відповідність тарифної сітки на побутовий газ та опалення в регіонах країни. Передусім це стосується саме тарифів на опалення, побутовий газ та користування пасажирським транспортом.

Пізніше колишній міністр фінансів Ігор Уманський прокоментував доручення президента Зеленського Кирилові Тимошенку "перевірити відповідність тарифної сітки на побутовий газ та опалення в регіонах країни", назвавши таке рішення спробою перекласти відповідальність за тарифні бунти.

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