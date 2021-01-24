В регионах не будут повышать тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне - Шмыгаль

Договоренности между правительством и Ассоциацией городов Украины закрепят меморандумом

Договоренности между правительством и Ассоциацией городов Украины закрепят меморандумом

Фото из открытых источников

Кабинет министров Украины договорился с Ассоциацией городов Украины, что в регионах не будут повышать тарифы на тепло и горячую воду.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал на своей странице в Facebook.

Провели на этой неделе широкую дискуссию с Ассоциацией городов Украины, во время которой договорились, что на местах не будут повышать тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне. Должен быть подготовлен меморандум, в котором эти и другие договоренности будут закреплены. В частности о том, что ТКЭ смогут заключить с "Нафтогазом" годовые контракты по выгодной цене, а также, что будет проведена совместная работа над реструктуризацией задолженности перед "Нафтогазом", которая образовалась через так называемую "разницу в тарифах", - рассказал Шмыгаль.

Кроме того, премьер напомнил, что правительство установило, что цена на рынке газа с 1 февраля не может превышать 6,99 грн за кубический метр, а НКРЕКП поддержал решение об ограничении тарифа на распределение газа по цене, не выше 1,79 грн за кубометр. А весной все газоснабжающие компании должны будут представить свои летние продукты для населения по выгодной фиксированной цене.

#ПМ_тиждень #PM_weekly Провели на этой неделе широкую дискуссию с Ассоциацией городов Украины, во время которой договорились, что на... Posted by Денис Шмыгаль on Sunday, January 24, 2021

Как сообщалось ранее, Зеленский поручил проверить соответствие тарифной сетки на бытовой газ и отопление в регионах страны. Прежде всего это касается именно тарифов на отопление, бытовой газ и пользования пассажирским транспортом.

Позже бывший министр финансов Игорь Уманский прокомментировал поручение президента Зеленского Кириллу Тимошенко проверить соответствие тарифной сетки на бытовой газ и отопление в регионах страны", назвав такое решение попыткой переложить ответственность за тарифные бунты.