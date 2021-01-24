13:35  24 января
Украина – третья с конца по уровню тестирования на covid-19 в Европе
19:00  24 января
В Офисе президента прогнозируют рост украинской экономики
17:41  24 января
На Донбассе стреляли вблизи Песков, Водяного и Южного
UA | RU
UA | RU
24 января 2021, 16:38 25

В регионах не будут повышать тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне - Шмыгаль

24 января 2021, 16:38 25
Читайте також українською мовою
Договоренности между правительством и Ассоциацией городов Украины закрепят меморандумом
Договоренности между правительством и Ассоциацией городов Украины закрепят меморандумом
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Кабинет министров Украины договорился с Ассоциацией городов Украины, что в регионах не будут повышать тарифы на тепло и горячую воду.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал на своей странице в Facebook.

Провели на этой неделе широкую дискуссию с Ассоциацией городов Украины, во время которой договорились, что на местах не будут повышать тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне. Должен быть подготовлен меморандум, в котором эти и другие договоренности будут закреплены. В частности о том, что ТКЭ смогут заключить с "Нафтогазом" годовые контракты по выгодной цене, а также, что будет проведена совместная работа над реструктуризацией задолженности перед "Нафтогазом", которая образовалась через так называемую "разницу в тарифах", - рассказал Шмыгаль.

Кроме того, премьер напомнил, что правительство установило, что цена на рынке газа с 1 февраля не может превышать 6,99 грн за кубический метр, а НКРЕКП поддержал решение об ограничении тарифа на распределение газа по цене, не выше 1,79 грн за кубометр. А весной все газоснабжающие компании должны будут представить свои летние продукты для населения по выгодной фиксированной цене.

#ПМ_тиждень #PM_weekly Провели на этой неделе широкую дискуссию с Ассоциацией городов Украины, во время которой договорились, что на...

Posted by Денис Шмыгаль on Sunday, January 24, 2021

Как сообщалось ранее, Зеленский поручил проверить соответствие тарифной сетки на бытовой газ и отопление в регионах страны. Прежде всего это касается именно тарифов на отопление, бытовой газ и пользования пассажирским транспортом.

Позже бывший министр финансов Игорь Уманский прокомментировал поручение президента Зеленского Кириллу Тимошенко проверить соответствие тарифной сетки на бытовой газ и отопление в регионах страны", назвав такое решение попыткой переложить ответственность за тарифные бунты.

Денис Шмыгаль газ отопление тарифы вода
Шмыгаль напомнил об изменениях карантинных ограничений с завершением локдауна
23 января 2021, 16:31
"У власти не профессионалы, а пиарщики", - Уманский о поручении президента проверить тарифную сетку в регионах
23 января 2021, 14:33
Правительство планирует выделить 1,4 миллиарда на компенсации за отмену льгот на электроэнергию
22 января 2021, 20:18
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
"Потемкинские деревни" Чернышова: как происходит имитация "Большого строительства"
Пиар-изгнание Немилостивого или как отвлечь украинцев от повышенных тарифов
Все публикации »
Борис Филатов
Кирилл Сазонов
Владимир Фесенко
Все блоги »