У Міносвіти пояснили, як працюватимуть виші, школи й дитсадки після локдауну

Обмеження локдауну знімаються, але залишаються обмеження, визначені постановою КМУ від 9 грудня 2020 р.

Обмеження локдауну знімаються, але залишаються обмеження, визначені постановою КМУ від 9 грудня 2020 р.

З 25 січня частина карантинних обмежень, введена на час січневого локдауну, знімається, однак, запроваджені раніше обмежувальні протиепідемічні заходи для закладів освіти залишаються.

Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки, передає RegioNews.

З 25 січня продовжують діяти обмежувальні протиепідемічні заходи для закладів освіти, визначені постановою Кабміну від 9 грудня, - вказали у МОН.

Згідно з документом, на період дії карантину заборонено:

відвідувати заклади освіти здобувачами освіти групами кількістю більш як 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти;

відвідувати заклади освіти здобувачами освіти у разі, коли на самоізоляції через контакт з пацієнтом з підтвердженим COVID-19 перебуває більш як 50% здобувачів освіти та персоналу закладу освіти;

проводити в закладах освіти масові заходи (вистави, свята, концерти) за участю дітей з більш ніж однієї групи/класу та за присутності глядачів (відвідувачів).

Водночас додаткові обмеження для закладів освіти, встановлені на період 8-24 січня, втрачають силу і "не діятимуть з 25 січня", додали у МОН.

Нагадаємо, раніше Степанов виключив можливість відновлення офлайн-навчання в школах до закінчення жорсткого карантину.

Згодом Шкарлет повідомив, що після 25 січня випускники шкіл зможуть повернутися за парти.

Також Міносвіти висловило позицію, що профтехнічна, фахова передвища та вища освіта після 24 січня повернуться до очного або змішаного навчання.