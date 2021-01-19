Профтехнічна, фахова передвища та вища освіта: навчання після 24 січня очне або змішане, - позиція Міносвіти
За сприятливої санітарно-епідемічної ситуації студенти закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти мають продовжити навчання в змішаному форматі або очно.
Про це повідомив міністр освіти Шкарлет у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.
За сприятливої санітарно-епідемічної ситуації студенти закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти мають продовжити навчання в змішаному форматі або очно. Це позиція МОН.
Заклади вищої освіти, маючи широку управлінську автономію та враховуючи епідситуацію в кожному окремому регіоні, самостійно вирішуватимуть, коли та в якій формі організовувати навчання.
Окреме питання – практика. Низка спеціальностей і більшість професій потребують практичного навчання, а тому важливо організувати студентські та учнівські практики з обов’язковим дотриманням карантинних заходів, - зазначив Шкарлет.
Він також висловив переконання, що більшість здобувачів освіти мріють про повернення до аудиторій, а тому усвідомлюють важливість щоденного дотримання протиепідемічних вимог.
Раніше повідомлялося, що міністр освіти висловив переконання, що після 25 січня випускники шкіл зможуть повернутися за парти.