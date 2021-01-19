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19 січня 2021, 17:10 3

Профтехнічна, фахова передвища та вища освіта: навчання після 24 січня очне або змішане, - позиція Міносвіти

19 січня 2021, 17:10 3
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Вузи самостійно вирішуватимуть, коли та в якій формі організовувати навчання
Фото з відкритих джерел
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За сприятливої санітарно-епідемічної ситуації студенти закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти мають продовжити навчання в змішаному форматі або очно.

Про це повідомив міністр освіти Шкарлет у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

За сприятливої санітарно-епідемічної ситуації студенти закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти мають продовжити навчання в змішаному форматі або очно. Це позиція МОН.

Заклади вищої освіти, маючи широку управлінську автономію та враховуючи епідситуацію в кожному окремому регіоні, самостійно вирішуватимуть, коли та в якій формі організовувати навчання.

Окреме питання – практика. Низка спеціальностей і більшість професій потребують практичного навчання, а тому важливо організувати студентські та учнівські практики з обов’язковим дотриманням карантинних заходів, - зазначив Шкарлет.

Він також висловив переконання, що більшість здобувачів освіти мріють про повернення до аудиторій, а тому усвідомлюють важливість щоденного дотримання протиепідемічних вимог.

Раніше повідомлялося, що міністр освіти висловив переконання, що після 25 січня випускники шкіл зможуть повернутися за парти.

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