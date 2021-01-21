В Минобразования объяснили, как будут работать вузы, школы и детсады после локдауна

Ограничения локдауна снимаются, но остаются ограничения, определенные постановлением КМУ от 9 декабря 2020 г.

Ограничения локдауна снимаются, но остаются ограничения, определенные постановлением КМУ от 9 декабря 2020 г.

С 25 января часть карантинных ограничений, введенная на время январского локдауна, снимается, однако, введенные ранее ограничительные противоэпидемические мероприятия для учреждений образования остаются.

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки, передает RegioNews.

С 25 января продолжают действовать ограничительные противоэпидемические мероприятия для учреждений образования, определенные постановлением Кабмина от 9 декабря, - отметили в МОН.

Согласно документа, на период действия карантина запрещено:

посещать учреждения образования соискателями образования группами количеством более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования;

посещать учреждения образования соискателями образования в случае, когда на самоизоляции из-за контакта с пациентом с подтвержденным COVID-19 находится более 50% соискателей образования и персонала учреждения образования;

проводить в учебных заведениях массовые мероприятия (спектакли, праздники, концерты) с участием детей из более чем одной группы/класса и в присутствии зрителей (посетителей).

В то же время дополнительные ограничения для учреждений образования, установленные на период 8-24 января, теряют силу и "не будут действовать с 25 января", добавили в министерстве.

Напомним, ранее Степанов исключил возможность восстановления офлайн-обучения в школах до окончания жесткого карантина.

Впоследствии Шкарлет сообщил, что после 25 января выпускники школ смогут вернуться за парты.

Также Минобразования выразило позицию, что профтехническое, профессиональное предвысшее и высшее образование после 24 января вернутся к очному или смешанному обучению.