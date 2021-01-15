Степанов виключив можливість відновлення офлайн-навчання в школах до закінчення жорсткого карантину

Міністр відреагував на заклики місцевих властей відновити навчання

Міністр відреагував на заклики місцевих властей відновити навчання

Під час січневого посиленого карантину (локдауну) діти не можуть завчасно повернутися до навчання в школах, так як це спровокує зростання випадків інфікування коронавірусом.

Про це міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив сьогодні на брифінгу, передає RegioNews.

Він нагадав, що до 25 січня (на час дії локдауну) офлайн-навчання у школах призупинено. За словами міністра, всі рішення щодо карантину були прийняті "виключно з урахуванням законів епідеміології".

Але в той же час деякі представники місцевого самоврядування для того, щоб домогтися прихильності і набрати якусь популярність, починають порушувати питання про необхідність відновлення процесу навчання... З приводу заяв наших діячів, яким дуже хочеться сподобатися, я вам можу сказати, що COVID-19 не лікується лайками в Facebook або популізмом. Це досить серйозна хвороба, яка, зокрема, призводить до смертей, – підкреслив Степанов.

Глава МОЗ зазначив, що відновлення навчання для молодших класів може привести до зростання інфікування через перехресне зараження дітей.

Початок офлайн-навчання в 1 – 4 класах, коли вся країна перебуває на посилених карантинних обмеженнях, призведе до зростання інтенсивності інфікування через перехресне зараження дітей. Більшість заражень дітей відбувається безсимптомно. Тому виявлення інфікованих і не допущення їх в колективи буде просто неможливим на даному етапі. Якщо у дітей з'являються прояви хвороби – це означає, що напередодні протягом трьох днів поспіль дитина заражала і учнів, і вчителів, – пояснив Степанов.

У зв'язку з цим міністр виключив можливість відновлення офлайн-навчання в школах до закінчення жорсткого карантину (25 січня).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кличко просить Кабмін дозволити навчання в молодшій школі під час локдауна. Кличко зазначив, що повернення в школи учнів перших-четвертих класів поліпшить і процес навчання, і дозволить їх батькам спокійно працювати.