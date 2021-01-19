Вінничани просять надати учням шкіл можливість самим обирати форму навчання

Мешканка Вінниці зареєструвала відповідну петицію

Мешканка Вінниці зареєструвала відповідну петицію

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Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Платформу електронної демократії.

Авторка петиції стверджує, що учні та їхні батьки мають право самі обирати, на якій формі навчання здобувати освіту — онлайн чи офлайн, адже таке право передбачене Конституцією України.

Здобувачів освіти поставили перед фактом дистанційного навчання без права вибору попри те, що постановою всього лише рекомендовано використання в тому числі дистанційних інструментів (а не замінювати навчання повністю на дистанційне без згоди на те здобувачів освіти!). Також порушено принцип безоплатності освіти та рівності прав у доступі до її здобуття, — йдеться у петиції.

Авторка просить сформувати на тимчасовій основі окремі класи з постійною дистанційною формою навчання для тих, хто не бажає водити свою дитину до школи через острах вірусу. Інші ж діти зможуть навчатися очно.

За два дні зібрано 62 із 350 необхідних підписів.

Раніше повідомлялося, що у Вінниці мітингували проти дистанційної освіти.

Натомість сьогодні міністр освіти Шкарлет повідомив, що після 25 січня випускники шкіл зможуть повернутися за парти. Міністерство планує відновити повноформатне або змішане навчання.