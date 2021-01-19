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19 січня 2021, 20:34 8

Вінничани просять надати учням шкіл можливість самим обирати форму навчання

19 січня 2021, 20:34 8
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Мешканка Вінниці зареєструвала відповідну петицію
Мешканка Вінниці зареєструвала відповідну петицію
Фото з відкритих джерел
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Петицію із проханням надати учням шкіл та їхнім батькам можливість самим обирати форму навчання зареєструвала вінничанка Наталія Макарова.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Платформу електронної демократії.

Авторка петиції стверджує, що учні та їхні батьки мають право самі обирати, на якій формі навчання здобувати освіту — онлайн чи офлайн, адже таке право передбачене Конституцією України.

Здобувачів освіти поставили перед фактом дистанційного навчання без права вибору попри те, що постановою всього лише рекомендовано використання в тому числі дистанційних інструментів (а не замінювати навчання повністю на дистанційне без згоди на те здобувачів освіти!). Також порушено принцип безоплатності освіти та рівності прав у доступі до її здобуття, — йдеться у петиції.

Авторка просить сформувати на тимчасовій основі окремі класи з постійною дистанційною формою навчання для тих, хто не бажає водити свою дитину до школи через острах вірусу. Інші ж діти зможуть навчатися очно.

За два дні зібрано 62 із 350 необхідних підписів.

Раніше повідомлялося, що у Вінниці мітингували проти дистанційної освіти.

Натомість сьогодні міністр освіти Шкарлет повідомив, що після 25 січня випускники шкіл зможуть повернутися за парти. Міністерство планує відновити повноформатне або змішане навчання.

петиції Вінниця школи навчання онлайн
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