У Львові біля стін ОДА влаштували "тарифний протест": вимагали знизити ціни

Пікетувальники готові виходити на вулиці у морозну погоду, аби привернути увагу влади

Пікетувальники готові виходити на вулиці у морозну погоду, аби привернути увагу влади

Фото: 4studio

У Львові сьогодні, 18 січня, біля стін обласної адміністрації пікетували близько пів сотні людей, вимагаючи зниження тарифів на комунальні послуги та передачу газових та електромереж в комунальну власність.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на 4studio.

Ми вимагаємо від ЛОДА, - це ініціатива, щоб газотранспортні та електромережі передали на баланс обласної ради, в новоутворені комунальні підприємства. Слід встановити врегулювання з видобутком і транспортуванням в регіоні й вже на основі цього знижувати ціну", - заявив львівський активіст Іван Спринський.

Його підтримали й інші учасники акції, люди готові виходити на вулиці у морозну погоду, аби привернути увагу влади до несвоєчасності підняття тарифів для населення.

Раніше повідомлялось, що слідом за жителями Полтавської та Харківської області у Львові активісти влаштували акцію протесту у зв'язку зі збільшенням тарифів на газопостачання.