10:58  18 січня
Кабмін хоче продовжити адаптивний карантин до 31 березня
12:22  18 січня
Пожежа в одеському готелі: з'явилися нові подробиці трагедії
08:06  18 січня
Бойовики двічі обстріляли позиції ООС на Приазов'ї з протитанкових гранатометів
UA | RU
UA | RU
18 січня 2021, 15:16 24

У Львові біля стін ОДА влаштували "тарифний протест": вимагали знизити ціни

18 січня 2021, 15:16 24
Читайте также на русском языке
Пікетувальники готові виходити на вулиці у морозну погоду, аби привернути увагу влади
Пікетувальники готові виходити на вулиці у морозну погоду, аби привернути увагу влади
Фото: 4studio
Читайте также
на русском языке

У Львові сьогодні, 18 січня, біля стін обласної адміністрації пікетували близько пів сотні людей, вимагаючи зниження тарифів на комунальні послуги та передачу газових та електромереж в комунальну власність.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на 4studio.

Ми вимагаємо від ЛОДА, - це ініціатива, щоб газотранспортні та електромережі передали на баланс обласної ради, в новоутворені комунальні підприємства. Слід встановити врегулювання з видобутком і транспортуванням в регіоні й вже на основі цього знижувати ціну", - заявив львівський активіст Іван Спринський.

Його підтримали й інші учасники акції, люди готові виходити на вулиці у морозну погоду, аби привернути увагу влади до несвоєчасності підняття тарифів для населення.

Раніше повідомлялось, що слідом за жителями Полтавської та Харківської області у Львові активісти влаштували акцію протесту у зв'язку зі збільшенням тарифів на газопостачання.

газ Львів тарифи протест електрика комунальні послуги ОДА
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
Слов'янськ після виборів: як казус Штепи може довести місто до ВЦА
Коаліційні ігри: чим закінчиться політична криза на Чернігівщині
Всі публікації »
Юрій Бражник
Кирило Сазонов
Ірина Геращенко
Всі блоги »