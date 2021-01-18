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18 січня 2021, 14:34 4

Субсидії для населення України будуть виплачуватися в повному обсязі, - Шмигаль

18 січня 2021, 14:34 4
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В середньому це 1600 грн
В середньому це 1600 грн
Фото з відкритих джерел
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Прем’єр-міністр запевнив, що субсидійна підтримка обов’язково продовжиться в повному обсязі.

Про це під час позачергового засідання уряду сьогодні заявив прем’єр Денис Шмигаль, передає RegioNews.

Прем’єр-міністр повідомив, що наразі середня субсидія становить понад 1 600 грн і її отримують 3 млн домогосподарств.

Середня субсидія наразі вже більше 1 600 грн, і отримують їх 3 млн домогосподарств. Тож субсидійна підтримка обов’язково продовжиться в повному обсязі, - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у "Слузі народу" розповіли, коли українцям почнуть видавати субсидію за електроопалення. Розмір субсидії становитиме близько 1 тисячі гривень.

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