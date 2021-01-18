10:58  18 січня
Кабмін хоче продовжити адаптивний карантин до 31 березня
12:22  18 січня
Пожежа в одеському готелі: з'явилися нові подробиці трагедії
08:06  18 січня
Бойовики двічі обстріляли позиції ООС на Приазов'ї з протитанкових гранатометів
UA | RU
UA | RU
18 січня 2021, 15:15 37

У Вінниці мітингували проти дистанційної освіти

18 січня 2021, 15:15 37
Читайте также на русском языке
Учасників було близько пів сотні
Учасників було близько пів сотні
Фото: Суспільне
Читайте также
на русском языке

Вінничани, чиї діти та онуки навчаються дистанційно, вийшли на площу перед міською радою з плакатами.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне.

Незадоволення дистанційною освітою висловили учасники акції у Вінниці.

Вони вийшли на площу перед міськрадою з плакатами "Ми проти онлайн навчання", "Вчителі, ви з нами?", "Українці – грамотна нація"

В мене робота з 9 до 18:00, вдома з дитиною залишається бабуся, їй важко опанувати комп'ютер та допомогти дитині. Тому, найкраще рішення - це жива школа, - розповідає учасниця акції Людмила Романчук.

Акція тривала близько години, учасників було з пів сотні. Звернення до міськради учасники не передавали.

Як повідомлялося, 15 січня у Чернігові мітингували не лише проти підвищення тарифів, а й проти дистанційного навчання.

Нагадаємо, Кличко просить Кабмін дозволити навчання у молодшій школі під час локдауну.

Тим часом Степанов виключив можливість відновлення офлайн-навчання в школах до закінчення жорсткого карантину. Так міністр відреагував на заклики місцевих властей відновити навчання.

школа протест митинг Вінниця онлайн
У Полтаві під час "тарифного протесту" стався конфлікт за участі мітингувальників
18 січня 2021, 14:58
У Миколаєві люди знову вийшли на тарифні протести
18 січня 2021, 13:50
Тарифний протест: у Чернівецькій області перекрили трасу міжнародного значення
18 січня 2021, 13:01
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
Слов'янськ після виборів: як казус Штепи може довести місто до ВЦА
Коаліційні ігри: чим закінчиться політична криза на Чернігівщині
Всі публікації »
Юрій Бражник
Кирило Сазонов
Ірина Геращенко
Всі блоги »