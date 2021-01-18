У Вінниці мітингували проти дистанційної освіти

Учасників було близько пів сотні

Учасників було близько пів сотні

Фото: Суспільне

Вінничани, чиї діти та онуки навчаються дистанційно, вийшли на площу перед міською радою з плакатами.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне.

Незадоволення дистанційною освітою висловили учасники акції у Вінниці.

Вони вийшли на площу перед міськрадою з плакатами "Ми проти онлайн навчання", "Вчителі, ви з нами?", "Українці – грамотна нація"

В мене робота з 9 до 18:00, вдома з дитиною залишається бабуся, їй важко опанувати комп'ютер та допомогти дитині. Тому, найкраще рішення - це жива школа, - розповідає учасниця акції Людмила Романчук.

Акція тривала близько години, учасників було з пів сотні. Звернення до міськради учасники не передавали.

Як повідомлялося, 15 січня у Чернігові мітингували не лише проти підвищення тарифів, а й проти дистанційного навчання.

Тим часом Степанов виключив можливість відновлення офлайн-навчання в школах до закінчення жорсткого карантину. Так міністр відреагував на заклики місцевих властей відновити навчання.