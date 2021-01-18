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18 января 2021, 15:15 42

В Виннице митинговали против дистанционного образования

18 января 2021, 15:15 42
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Участников было около полсотни
Участников было около полсотни
Фото: Суспильне
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Жители города, чьи дети и внуки учатся дистанционно, вышли на площадь перед городским советом с плакатами.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспильне.

Недовольство дистанционным образованием высказали участники акции в Виннице.

Они вышли на площадь перед горсоветом с плакатами "Мы против онлайн обучения", "Учителя, вы с нами?", "Украинцы – грамотная нация"

У меня работа с 9 до 18:00, дома с ребенком остается бабушка, ей тяжело освоить компьютер и помочь ребенку. Поэтому, лучшее решение - это живая школа, - рассказывает участница акции Людмила Романчук.

Акция продолжалась около часа, участников было с полсотни. Обращение к горсовету участники не передавали.

Как сообщалось, 15 января в Чернигове протестовали не только против повышения тарифов, но и против дистанционного обучения.

Напомним, Кличко просит Кабмин разрешить обучение в младшей школе во время локдауна.

Тем временем Степанов исключил возможность восстановления офлайн-обучения в школах до окончания жесткого карантина. Так министр отреагировал на призывы местных властей возобновить обучение.

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