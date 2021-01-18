У Миколаєві люди знову вийшли на тарифні протести

Вони вимагають зниження комунальних тарифів

Вони вимагають зниження комунальних тарифів

Фото: Новини-N

У Миколаєві 18 січня люди вийшли на мітинги, попри дуже холодну погоду.

Про це пише RegioNews з посиланням на "Новости-N".

У Миколаєві на головній площі влаштували мітинг. Десятки людей зібралися та стоять на морозі. Вони вимагають зниження комунальних тарифів.

"Чи піднімуть тариф на 20%, а знизять - на 5%. Яке ж це зниження?" – кажуть учасники протесту.

До мітингувальників також приєдналося декілька депутатів.

Нагадаємо, сьогодні мітингувальники у Чернівецькій області перекрили трасу міжнародного значення.

Також повідомлялося, що у Полтаві учасники тарифних протестів перекрили трасу Київ-Харків.