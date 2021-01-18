У Миколаєві люди знову вийшли на тарифні протести
Вони вимагають зниження комунальних тарифів
Вони вимагають зниження комунальних тарифів
У Миколаєві 18 січня люди вийшли на мітинги, попри дуже холодну погоду.
Про це пише RegioNews з посиланням на "Новости-N".
У Миколаєві на головній площі влаштували мітинг. Десятки людей зібралися та стоять на морозі. Вони вимагають зниження комунальних тарифів.
"Чи піднімуть тариф на 20%, а знизять - на 5%. Яке ж це зниження?" – кажуть учасники протесту.
До мітингувальників також приєдналося декілька депутатів.
Нагадаємо, сьогодні мітингувальники у Чернівецькій області перекрили трасу міжнародного значення.
Також повідомлялося, що у Полтаві учасники тарифних протестів перекрили трасу Київ-Харків.
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