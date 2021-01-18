10:58  18 січня
Кабмін хоче продовжити адаптивний карантин до 31 березня
12:22  18 січня
Пожежа в одеському готелі: з'явилися нові подробиці трагедії
08:06  18 січня
Бойовики двічі обстріляли позиції ООС на Приазов'ї з протитанкових гранатометів
UA | RU
UA | RU
18 січня 2021, 14:58 10

У Полтаві під час "тарифного протесту" стався конфлікт за участі мітингувальників

18 січня 2021, 14:58 10
Читайте также на русском языке
Люди перекрили рух трасою Київ — Харків
Люди перекрили рух трасою Київ — Харків
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У понеділок, 18 січня, кілька десятків протестувальників перекрили рух трасою Київ — Харків у Полтаві, вимагаючи зниження тарифів на газ та його транспортування. Після сварок та вмовлянь протестувальники пропустили частину вантажівок. Втім, згодом блокування відновилося.

Про це пише RegioNews з посиланням на 0532.ua.

Мітингарі рухалися пішохідним переходом, тримаючи у руках плакати та транспаранти.

На плакатах учасників акції, зокрема, "Українцям — українській газ", "Тарифи — пограбування українців", "Ні — корупційній владі" та інше. Після сварок та вмовлянь протестувальники пропустили частину вантажівок. Втім, згодом блокування відновилося.

Учасники акції пояснювали, що висока ціна на газ є непосильною для багатьох українців. Також люди заявляли про готовність до радикальних дій.

Нагадаємо, сьогодні у Полтаві учасники тарифних протестів перекрили трасу Київ-Харків.

Україна Полтава протест митинг конфлікт
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
Слов'янськ після виборів: як казус Штепи може довести місто до ВЦА
Коаліційні ігри: чим закінчиться політична криза на Чернігівщині
Всі публікації »
Юрій Бражник
Кирило Сазонов
Ірина Геращенко
Всі блоги »