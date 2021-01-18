У Полтаві під час "тарифного протесту" стався конфлікт за участі мітингувальників

Люди перекрили рух трасою Київ — Харків

Люди перекрили рух трасою Київ — Харків

Фото з відкритих джерел

У понеділок, 18 січня, кілька десятків протестувальників перекрили рух трасою Київ — Харків у Полтаві, вимагаючи зниження тарифів на газ та його транспортування. Після сварок та вмовлянь протестувальники пропустили частину вантажівок. Втім, згодом блокування відновилося.

Про це пише RegioNews з посиланням на 0532.ua.

Мітингарі рухалися пішохідним переходом, тримаючи у руках плакати та транспаранти.

На плакатах учасників акції, зокрема, "Українцям — українській газ", "Тарифи — пограбування українців", "Ні — корупційній владі" та інше. Після сварок та вмовлянь протестувальники пропустили частину вантажівок. Втім, згодом блокування відновилося.

Учасники акції пояснювали, що висока ціна на газ є непосильною для багатьох українців. Також люди заявляли про готовність до радикальних дій.

Нагадаємо, сьогодні у Полтаві учасники тарифних протестів перекрили трасу Київ-Харків.