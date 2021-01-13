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13 січня 2021, 16:42 1

Кличко просить Кабмін дозволити навчання у молодшій школі під час локдауну

13 січня 2021, 16:42 1
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Кличко зазначив, що повернення в школи учнів перших-четвертих класів поліпшить і процес навчання, і дозволить їх батькам спокійно працювати
Кличко зазначив, що повернення в школи учнів перших-четвертих класів поліпшить і процес навчання, і дозволить їх батькам спокійно працювати
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Мер Києва Віталій Кличко звернувся до Кабінету міністрів України з пропозицією ухвалити рішення, що дозволить під час локдауну навчання в молодшій школі.

Як пише RegioNews, про це Кличко сказав під час онлайн-брифінгу.

"Столичні школи, після канікул, розпочали дистанційне навчання. Хочу повідомити, що я звернувся до міністерства освіти та уряду з тим, аби відновити навчання у молодшій школі. Щоб учні перших-четвертих класів могли відвідувати школу. Бо, якщо в нас працюють дитсадки, то було б логічно, щоб працювала і молодша школа", - сказав мер столиці.

Він додав, що оскільки перебування дітей в старших групах садочків і в молодших класах мало чим відрізняється, а дистанційне навчання для учнів молодших класів - неефективне.

Кличко зазначив, що повернення в школи учнів перших-четвертих класів поліпшить і процес навчання, і дозволить їх батькам спокійно працювати.

"Сподіваюсь, уряд дослухається та ухвалить виважене і логічне рішення", - наголосив Віталій Кличко.

Дитячі ж садочки, за словами мера, працюють під час локдауну у звичному режимі.

Нагадаємо, раніше вже повідомлялося, що у Києві хочуть відновити навчальний процес у школах для дітей молодше 10 років.

Україна школа мер Кличко Віталій уряд
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