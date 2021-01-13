"Закарпаттяобленерго" придбає чотири позашляховики за 3,6 млн грн

Планували придбати 11 автівок, але розділили закупівлю на два лоти і за другим торги не відбулися

Планували придбати 11 автівок, але розділили закупівлю на два лоти і за другим торги не відбулися

Фото з відкритих джерел

ПАТ «Закарпаттяобленерго» придбає чотири позашляховики Mitsubishi L200 у ТОВ «Автоцентр-Ужгород» за 3,68 млн грн.

Про відповідне повідомлення про намір укласти договір повідомляє RegioNews з посиланням на на портал публічних закупівель Prozorro. Загалом підприємство планувало придбати 11 автомобілів. Закупівля була розділена на два лоти. За одним підприємство планує укласти договір на придбання чотирьох позашляховиків загальною вартістю 3,68 млн грн. За іншим хотіли придбати сім легкових автомобілів за 2,1 млн грн, але закупівля не відбулась, оскільки на торги за цим лотом не прийшов жоден учасник. Дешевшою пропозицією на позашляховики виявилась пропозиція ТОВ "Автоцентр Ужгород" — 3,68 млн грн. ТОВ "Автоцентр Ужгород" зареєстроване у селі Бараниці, Закарпатської області. 99,5% статутного капіталу компанії належить Сергію Ремезу. З 2020 року ТОВ "Автоцентр Ужгород" підписало 35 договорів із бюджетними замовниками на 7,6 млн грн, переважна більшість яких на ремонт автотранспорту. Фірма запропонувала автомобіль Mitsubishi L200. Це повнопривідний пікап 2020 або 2021 року випуску. Машина також оснащена кондиціонером та бортовим комп’ютером. Її ціна для "Закарпаттяобленерго" становитиме 919 тис. грн за одне авто. ТОВ "Автоцентр Ужгород" є офіційним дилером компанії Mitsubishi, а на офіційному сайті виробника базову комплектацію такого автомобіля продають за 922-950 тис. грн. Участь у торгах взяли дві компанії: ТОВ "Автоцентр Ужгород" і ТОВ "Глобал автоград". Під час аукціону учасники не торгувались і не знижували цінових пропозицій. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перед Новим роком для чиновників "Укравтодору" купили позашляховики ще на понад 4 млн гривень.

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