10:04  13 января
Степанов рассказал о требованиях к китайской вакцине от коронавируса
12:12  13 января
Опять тарифный протест: под Франковском перекрыли дорогу на Львов
17:55  13 января
В зоне ООС в течение суток наблюдалась "тишина" - штаб
UA | RU
UA | RU
13 января 2021, 18:45 4

"Закарпатьеоблэнерго" приобретет четыре внедорожника за 3,6 млн грн

13 января 2021, 18:45 4
Читайте також українською мовою
Планировали приобрести 11 машин, но разделили закупку на два лота и по второму торги не состоялись
Планировали приобрести 11 машин, но разделили закупку на два лота и по второму торги не состоялись
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

ПАО «Закарпатьеоблэнерго» приобретет четыре внедорожника Mitsubishi L200 в ООО «Автоцентр-Ужгород» за 3,68 млн грн.

О соответствующем уведомлении о намерении заключить договор сообщает RegioNews со ссылкой на портал публичных закупок Prozorro.

В общем предприятие планировало приобрести 11 автомобилей. Закупка была разделена на два лота. По одному предприятие планирует заключить договор на приобретение четырех внедорожников общей стоимостью 3,68 млн грн. По другим хотели купить семь легковых автомобилей за 2,1 млн грн, но закупка не состоялась, поскольку на торги по этому лоту не пришел ни один участник.

Более дешёвым предложением на внедорожники оказалось предложение ООО "Автоцентр Ужгород" — 3,68 млн грн. ООО "Автоцентр Ужгород" зарегистрировано в селе Бараницы Закарпатской области. 99,5% уставного капитала компании принадлежит Сергею Ремезу. С 2020 года ООО "Автоцентр Ужгород" подписало 35 договоров с бюджетными заказчиками на 7,6 млн грн, подавляющее большинство которых на ремонт автотранспорта.

Фирма предложила автомобиль Mitsubishi L200. Это полноприводный пикап 2020 или 2021 года выпуска. Машина также оснащена кондиционером и бортовым компьютером. Ее цена для "Закарпатьеоблэнерго" составит 919 тыс. грн за одно авто.

ООО "Автоцентр Ужгород" является официальным дилером компании Mitsubishi, а на официальном сайте производителя базовую комплектацию такого автомобиля продают за 922-950 тыс. грн.

Участие в торгах приняли две компании: ООО "Автоцентр Ужгород" и ООО "Глобал автоград". Во время аукциона участники не торговались и не снижали ценовых предложений.

Напомним, ранее сообщалось, что перед Новым годом для чиновников "Укравтодора" купили внедорожники еще более чем на 4 млн гривен.

Prozorro облэнерго Закарпатье авто закупки
Журналисты рассказали, как в 2020-м родственники нардепов пополнили свои автопарки
07 января 2021, 11:00
ГП "Медицинские закупки Украины" просит Минздрав и правительство разблокировать работу предприятия
05 января 2021, 16:37
"Укроборонпром" потратит 34 миллиона на аудит своих предприятий
22 декабря 2020, 20:12
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
Местные коалициады. Кто будет контролировать Херсонский облсовет
Санкционный кнут США: кого следующим высечет Вашингтон
Все публикации »
Ирина Геращенко
Александр Дубинский
Виктор Таран
Все блоги »