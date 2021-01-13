"Закарпатьеоблэнерго" приобретет четыре внедорожника за 3,6 млн грн

Планировали приобрести 11 машин, но разделили закупку на два лота и по второму торги не состоялись

Планировали приобрести 11 машин, но разделили закупку на два лота и по второму торги не состоялись

Фото из открытых источников

ПАО «Закарпатьеоблэнерго» приобретет четыре внедорожника Mitsubishi L200 в ООО «Автоцентр-Ужгород» за 3,68 млн грн.

О соответствующем уведомлении о намерении заключить договор сообщает RegioNews со ссылкой на портал публичных закупок Prozorro. В общем предприятие планировало приобрести 11 автомобилей. Закупка была разделена на два лота. По одному предприятие планирует заключить договор на приобретение четырех внедорожников общей стоимостью 3,68 млн грн. По другим хотели купить семь легковых автомобилей за 2,1 млн грн, но закупка не состоялась, поскольку на торги по этому лоту не пришел ни один участник. Более дешёвым предложением на внедорожники оказалось предложение ООО "Автоцентр Ужгород" — 3,68 млн грн. ООО "Автоцентр Ужгород" зарегистрировано в селе Бараницы Закарпатской области. 99,5% уставного капитала компании принадлежит Сергею Ремезу. С 2020 года ООО "Автоцентр Ужгород" подписало 35 договоров с бюджетными заказчиками на 7,6 млн грн, подавляющее большинство которых на ремонт автотранспорта. Фирма предложила автомобиль Mitsubishi L200. Это полноприводный пикап 2020 или 2021 года выпуска. Машина также оснащена кондиционером и бортовым компьютером. Ее цена для "Закарпатьеоблэнерго" составит 919 тыс. грн за одно авто. ООО "Автоцентр Ужгород" является официальным дилером компании Mitsubishi, а на официальном сайте производителя базовую комплектацию такого автомобиля продают за 922-950 тыс. грн. Участие в торгах приняли две компании: ООО "Автоцентр Ужгород" и ООО "Глобал автоград". Во время аукциона участники не торговались и не снижали ценовых предложений. Напомним, ранее сообщалось, что перед Новым годом для чиновников "Укравтодора" купили внедорожники еще более чем на 4 млн гривен.

.