ДП "Медичні закупівлі України" просить МОЗ і уряд розблокувати роботу підприємства

Від початку року ДП не має фінансування для здійснення своєї операційної діяльності

Від початку року ДП не має фінансування для здійснення своєї операційної діяльності

Фото з відкритих джерел

Міністерство охорони здоров`я України не затвердило Тимчасовий план використання бюджетних коштів на 2021 рік, що був заздалегідь надісланий на МОЗ.

Про це повідомили "Медичні закупівлі України" на Facebook-сторінці, передає RegioNews. Без погодження фінансового забезпечення зі сторони МОЗ України, від початку січня 2021 року робота ДП заблокована. Ми не можемо: приймати та розвозити товари. Це стосується ліків та медвиробів, що закуплені за державними програмами МОЗ України. Зокрема, за такими напрямками як дитяча та доросла онкологія, дитяча та доросла гемофілія, ДЦП, розсіяний склероз, АРВ терапія, препарати для лікування дихальних розладів новонароджених тощо. Це також стосується засобів індивідуального захисту та товарів, що закуплені для протидії COVID-19, зокрема захисних костюмів та халатів, медичних масок, експрес-тестів на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 та лікарських засобів, - повідомляють в ДП. Також у підприємстві зазначають, що не мають змоги продовжувати збір інформації про залишки медтоварів на місцях, а також збирати дані, що необхідні для формування національної статистики щодо протидії COVID-19. Під загрозою функціонування системи MedData, оскільки необхідно провести закупівлю потужності серверів, на яких знаходитиметься система у поточному році (попередній договір був обмежений 2020 роком). "Медичні закупівлі" нагадують, що збирають дані з сотень лікарень та лабораторій по всій Україні і ці дані використовуються КМУ та РНБО для планування ефективної боротьби з поширенням хвороби. Окрім цього, вони не можуть: підписувати та обмінюватися документами з логістичним партнером, постачальниками, Держказначейством, МОЗ та іншими структурами; здійснювати оприбуткування та облік товарів, надавати виписки по оплатах з рахунку для контрагентів, формувати звіти з виконання бюджетних програм та закривати передоплати; проводити антикорупційну експертизу контрагентів. Це не вичерпний перелік тих процесів, які заблоковані через зволікання МОЗ України із затвердженням фінансового забезпечення держпідприємства, - наголошують в ДП. "Медичні закупівлі України" звертаються до МОЗ, Кабміну та всіх залучених до цього процесу державних структур з проханням невідкладно затвердити необхідні документи, які, окрім іншого, забезпечують операційну діяльність підприємства. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у МОЗ розповіли, скільки витратила Україна цього року на вакцини і експрес-тести.

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