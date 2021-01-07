Журналісти розповіли, як у 2020-му родичі нардепів поповнили свої автопарки

Власниками нових іномарок стали дружини, а також батьки-пенсіонери майже десятка нардепів

Власниками нових іномарок стали дружини, а також батьки-пенсіонери майже десятка нардепів

Фото: Ракурс

У 2020-му році автопарки родин народних депутатів поповнилися елітними автівками, записаними на батьків-пенсіонерів або дружин парламентаріїв.

Про це йдеться у журналістському розслідуванні Слідство.інфо, пише RegioNews.

Зокрема, батько нардепа, голови підкомітету з питань енергоефективності Сергія Нагорняка торік придбав Лексус ES 350 2020 року випуску. Середня вартість такого авто – $50 тисяч. 69-річний пенсіонер, який став власником нової іномарки, мешкає у селищі на Житомирщині. Він також має у власності МАЗ 1994 року випуску.

Сам нардеп в коментарі журналістам сказав, що не хоче розповідати походження коштів.

У батьків є якісь свої там заощадження, не дуже коректно це коментувати", — сказав він.

Сергій Нагорняк прийшов у політику у 2015 році, був депутатом однієї з місцевих рад на Київщині. Займався бізнесом, але офіційні доходи мав доволі скромні. В декларації кандидата у народні депутати Нагорняк вказав у якості житла лише будівельні матеріали, а згодом – невеликий недобудований будинок у Вишневому, біля Києва. Автівок не декларував, лише бюджетний Нісан 2017 року випуску, що належить дружині.

Мама ще одного члена енергетичного комітету ВР – нардепа Олександра Горобця – перед Новим роком купила Мерседес Бенц G-500 2019 року випуску, який часто називають "кубиком". На сайтах з продажу авто ця автівка коштує $150-300 тисяч. Мама депутата — пенсіонерка, раніше працювала у медичній сфері.

Сам Горобець до обрання в парламент власного бізнесу не мав, але працював заступником директора державного підприємства "Укрспирт". В останній декларації депутат зазначив, що користується автомобілями БМВ 530E і Ленд Ровер, які оформлені на його маму. Разом ці автівки коштують майже 900 тисяч гривень або $32 тисячі.

У короткому коментарі журналістам депутат зазначив, що батьки продали ці дві автівки та купили нову — Мерседес-"кубик". Розповідати деталі Горобець не захотів та повідомив, що перебуває на вечері з друзями, попри те, що це був робочий час.

Нову Тойоту Ленд Крузер 2020 року випуску торік придбала дружина нардепа Юрія Корявченкова, відомого як "Юзік" зі студії "Квартал 95". Вартість автівки – $80-250 тисяч залежно від комплектації. Це вже друга Тойота Ленд Крузер, якою володіє Тетяна Корявченкова, іншу вона придбала в 2013-му році.

У останній декларації нардепа вказано, що його дружина має готівкові заощадження – $40 тисяч та 100 тисяч грн. Ще $100 тисяч готівкою зберігає її чоловік. При цьому родина, як вказав сам Корявченков, має кредит на понад $180 тисяч, з якого виплачено приблизно четверть.

2020-й рік був також успішним і для мами нардепа з правоохоронного комітету Олександра Дануци. Пенсіонерка, яка раніше була головою невеликого міста на Кіровоградщині, купила 2 однокімнатні квартири у Києві, які разом коштують щонайменше $100 тисяч. Нардеп повідомив, що це заощадження його матері та родини сестри і сам він користуватися новими квартирами не планує. Наразі депутат проживає у готельному номері, який оплачується бюджетними коштами.

Нагадаємо, у Нацагентстві з питань запобігання корупції повідомили, що правоохоронні органи закрили 6 кримінальних проваджень за умисне декларування недостовірної інформації на підставі рішення Конституційного Суду України (КСУ) № 13-р/2020.