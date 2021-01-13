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13 января 2021, 15:04 62

Названы регионы, где больше всего подорожал проезд в общественном транспорте

13 января 2021, 15:04 62
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Самые низкие цены на проезд наблюдаются в Херсонской области
Самые низкие цены на проезд наблюдаются в Херсонской области
Фото: flickr
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В течение года в Украине цены на проезд в общественном транспорте выросли почти на 7,8%.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики, передает RegioNews.

Согласно данным Госстата, за год проезд в городском транспорте подорожал в среднем с 5,1 грн до 5,5 грн. Самая высокая стоимость проезда в Киеве - 8 грн за билет. Далее следуют Львовская (7 грн) и Донецкая области (6,8 грн).

Самые низкие цены на проезд в Черкасской (3 грн) и Херсонской областях (2,5 грн). Данные по Закарпатской области отсутствуют.

Также в ведомстве сообщили, что за год бензин А-95 подешевел на 11,1% до 25,0 грн за литр, бензин А-92 на 11,7% до 23,8 грн, а дизельное топливо - на 12,4% до 24,1 грн. При этом газ для автомобилей подорожал на 1,4% до 12,7 грн за литр.

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Напомним, население Украины сократилось на 232 тыс. за десять месяцев - Госстат. По состоянию на 1 ноября 2020-го нас – менее 42 миллионов.

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