Населення України скоротилося на 232 тис. за десять місяців - Держстат

Станом на 1 листопада 2020-го нас – менше 42 мільйонів

Станом на 1 листопада 2020-го нас – менше 42 мільйонів

Фото з відкритих джерел

Чисельність населення в Україні станом на 1 листопада 2020 року становить 41 млн 670,8 тисяч осіб, скоротившись з початку року на 231,6 тис. осіб (0,55%).

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на експрес-випуск Державної служби статистики України.

Держстат інформує, що перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених залишається суттєвим: на 100 померлих припадає 51 живонароджений.

За даними Держстату, за перші десять місяців поточного року в Україні народилися 247,3 тис. осіб (за той самий період минулого року - 262,3 тис), померли - 485,7 тис осіб, з них 1,6 тис. дітей віком до 1 року (за той самий період минулого року - 486,8 тис. і 1,9 тис. відповідно).

Крім того, в Україні за цей самий період зафіксовано від'ємний міграційний приріст населення на 6,9 тис. осіб (за перші десять місяців 2019 року - 12 тис.).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що стало відомо, коли влада розпочне підготовку до Всеукраїнського перепису населення.