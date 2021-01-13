Разумков збирає нараду за участі Шмигаля й голів фракцій через підвищення тарифів на комуналку

Нарада планується о 16:00 13 січня

Нарада планується о 16:00 13 січня

Фото: УНІАН

У середу, 13 січня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков планує скликати нараду з прем'єром Денисом Шмигалем і головами парламентських фракцій, щоб обговорити питання підвищення тарифів та реформи енергетичного ринку.

Як пише RegioNews, про це з посиланням на джерело в парламенті повідомив "Інтерфакс-Україна".

Нарада планується о 16:00. Очікується участь у ній прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Ймовірно, обговорюватиметься створення якоїсь робочої групи та можливі шляхи законодавчого вирішення питання щодо тарифів", - сказано в повідомленні.

Про те, що сьогодні планується зустріч керівників фракцій з Разумковим, також повідомив глава фракції "Голос" Ярослав Железняк. За його словами, порядок денний наради поки невідомий.

Раніше повідомлялося, що в Україні більше не діють нічні тарифи та інші пільги на електроенергію.