В Офісі президента підрахували, скільки грошей витрачено на виплату допомог підприємцям

На рахунки підприємців вже перераховано 3,64 млрд грн одноразової допомоги

На рахунки підприємців вже перераховано 3,64 млрд грн одноразової допомоги

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У межах ініційованої президентом допомоги підприємцям на період карантину вже перераховано 3,64 млрд грн, виплати завершаться найближчими днями

Про це повідомили в Офісі президента України, пише RegioNews.

Нині до півмільйона осіб отримали від держави одноразову матеріальну допомогу у розмірі 8 тис. грн. Загалом перераховано 3,64 млрд грн. Завершення виплат для всіх відбудеться найближчими днями, - йдеться у повідомленні.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, коментуючи хід виплат, сказав, що, на його думку, напрацьовані інструменти довели свою ефективність.

Завдяки інструментам щодо фінансування часткового безробіття вдалося зберегти понад 500 тисяч робочих місць. Тільки остання програма – компенсація до восьми тисяч гривень на кожного робітника, чий робочий час скорочено, охопила майже 160 тисяч працівників", - розповів прем`єр.

Нагадаємо, 14 грудня Кабмін розпочав приймання заявок від підприємців на отримання одноразової допомоги від держави у зв'язку з карантином.