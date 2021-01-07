У Бахмуті не дорахувалися трьох мільйонів гривень на будівництво казарм

Гроші привласнили підрядники, завищуючи вартість будівельних робіт

Гроші привласнили підрядники, завищуючи вартість будівельних робіт

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У Бахмуті Донецької області недобросовісні підрядники, використовуючи недбале ставлення до роботи посадовця ЗСУ, привласнили 3 млн грн на будівництві казарм.

Про це повідомили в ДБР, пише RegioNews.

За даними слідства, у 2018 році під час будівництва чотирьох казарм у місті Бахмут Донецької області, підрядники вносили неправдиві відомості до актів приймання виконаних робіт та довідок про їхню вартість, завищуючи при цьому обсяги підрядних робіт, які фактично підприємства не виконували.

Своєю чергою, посадовець ЗСУ не перевірив фактичні обсяги та безпідставно підписав акти виконаних робіт, внаслідок чого держава зазнала збитків на 3 мільйони гривень.

Таким чином, колишній військовослужбовець підозрюється у недбалому ставленні до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому в умовах особливого періоду (ч. 3 ст. 425 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

У вказаному провадженні слідчі ДБР також повідомили про підозру керівникам 3 підприємств-підрядників у привласненні державних коштів, вчиненому організованою групою в особливо великих розмірах та службовому підробленні офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України).

Нагадаємо, в Очакові Служба безпеки України викрила привласнення майже 3 мільйонів гривень бюджетних коштів під час будівництва для Міноборони казарм поліпшеного планування, що відповідають стандартам НАТО.