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07 января 2021, 16:30 23

В Офисе президента подсчитали, сколько денег потрачено на выплату пособий предпринимателям

07 января 2021, 16:30 23
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На счета предпринимателей уже перечислено 3,64 млрд грн одноразовой помощи
На счета предпринимателей уже перечислено 3,64 млрд грн одноразовой помощи
Фото из открытых источников
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В рамках инициированной президентом помощи предпринимателям на период карантина уже перечислено 3,64 млрд грн, выплаты завершатся в ближайшие дни

Об этом сообщили в Офисе президента Украины, пишет RegioNews.

Сейчас до полумиллиона человек получили от государства единовременную материальную помощь в размере 8 тыс. грн. Всего перечислено 3,64 млрд грн. Завершение выплат для всех состоится в ближайшие дни, - говорится в сообщении.

Премьер-министр Денис Шмыгаль, комментируя ход выплат, сказал, что, по его мнению, наработанные инструменты доказали свою эффективность.

Благодаря инструментам по финансированию частичной безработицы удалось сохранить более 500 тысяч рабочих мест. Только последняя программа – компенсация до восьми тысяч гривен на каждого работника, чье рабочее время сокращено, охватила почти 160 тысяч работников", - рассказал премьер.

Напомним, 14 декабря Кабмин начал прием заявок от предпринимателей на получение единовременной помощи от государства в связи с карантином.

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