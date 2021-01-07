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07 січня 2021, 12:00 8

Міністерство аграрної політики запрацює до 1 лютого – Лещенко

07 січня 2021, 12:00 8
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Відповідна постанова Кабміну вступила в дію 6 січня
Відповідна постанова Кабміну вступила в дію 6 січня
Фото з відкритих джерел
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Міністерство аграрної політики та продовольства розпочне роботу до 1 лютого 2021 року.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр аграрної політики Роман Лещенко.

За словами Лещенка, постанова уряду № 1344 вступила дію з 6 січня 2021 року. Вона передбачає, що відновлення МінАПК має завершитися до 1 лютого 2021 року.

Найближчим часом Міністерство аграрної політики та продовольства буде повністю відновлене і вже розпочне роботу", - написав Лещенко.

Зокрема, уряд скасував рішення про реорганізацію МінАПК шляхом приєднання до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Також вказаним відомствам доручили у місячний строк підготувати і внести на розгляд уряду проєкти положень про відповідні центральні органи виконавчої влади, а також пропозиції щодо внесення змін до актів, що випливають із цієї постанови.

Основними завданнями міністерства стануть формування дієвої стратегії розвитку галузі на найближчі 10 років, і поступальний рух земельної та аграрної реформи, запуск прозорого державного реєстру одержувачів бюджетної підтримки, впровадження повноцінного агрострахування, комплексне розв'язання проблеми зрошення та залучення інвестицій для таких проєктів, врегулювання складних викликів в біобезпеці і якості продовольства.

Принципи моєї роботи будуть незмінними: будемо впроваджувати всі проєкт швидко та ефективно, якими б амбітними вони не здавались. Тепер аграрії мають свій голос в уряді. Я вірю, що нам все вдасться", - додав міністр.

Кабмін запустив процес відродження Міністерства аграрної політики та продовольства. В Святий вечір українські аграрії...

Posted by Роман Лещенко on Wednesday, January 6, 2021

Нагадаємо, 17 грудня Роман Лещенко призначений аграрним міністром, за його призначення проголосували 242 депутати.

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