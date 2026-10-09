На реконструкції водогону на Дніпропетровщині привласнили понад 129 млн грн: справу скерували до суду

Фото: НАБУ

НАБУ та САП скерували до суду справу організованої злочинної групи, учасників якої обвинувачують у заволодінні понад 129 млн грн, виділених на відновлення критичної інфраструктури Дніпропетровщини

Про це повідомили у пресслужбі НАБУ, передає RegioNews .

За даними слідства, гроші привласнили під час реконструкції водогону в Кам’янському районі.

За версією слідства, у 2022–2023 роках учасники схеми забезпечили перемогу підконтрольної компанії в тендері та укладення договору з комунальним підприємством на реконструкцію водогону.

Бенефіціарним власником товариства був місцевий підприємець, який, за даними правоохоронців, мав вплив на керівника комунального підприємства. Водночас він перебував у розшуку ФБР за підозрою у вчиненні майнових злочинів.

Основну частину вартості договору становила закупівля труб. За даними слідства, їх придбали у виробника за ринковою ціною через компанію-посередника, а потім перепродали комунальному підприємству зі значною націнкою.

Унаслідок цього комунальне підприємство зазнало збитків на суму понад 129 млн грн.

Надалі, за версією слідства, лідер організованої групи разом із керівником підконтрольної компанії легалізували ці кошти, переказуючи їх на рахунки інших пов’язаних підприємств.

У січні 2025 року НАБУ та САП викрили організовану групу. У грудні того ж року досудове розслідування завершили, а тепер обвинувальний акт скерували до суду.

Нагадаємо,що на Одещині до суду скерували обвинувальний акт щодо колишнього голови сільської ради Березівського району, якого підозрюють у службовій недбалості.