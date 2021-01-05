Побутову хімію і друковану пресу продаватимуть під час локдауну

Це рішення ухвалили сьогодні на позачерговому засіданні Кабміну

Це рішення ухвалили сьогодні на позачерговому засіданні Кабміну

Фото з відкритих джерел

Кабінет міністрів додав побутову хімію і друковану пресу до списку товарів, які можна буде продавати в магазинах під час локдауну з 8 по 24 січня.

Про це заявив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан в ефірі Україна 24, передає RegioNews.

На позачерговому засіданні Кабміну сьогодні рішень щодо нових дат локдауну не приймалося. За ініціативи голови МОЗ Максима Степанова було конкретизовано перелік товарів, які можуть підпадати під заборону продажу на час локдауну. Була надана можливість продажу побутової хімії та друкованої преси. Ці зміни МОЗ сьогодні додав до списку товарів, які можна придбати, - заявив "слуга народу".



Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні Кабміну 5 січня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні Степанов спростував інформацію про заборону торгівлі певними товарами в локдаун.