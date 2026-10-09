У Києві через ДТП на бульварі Лесі Українки ускладнено рух транспорту
У Києві 9 жовтня через дорожньо-транспортну пригоду ускладнений рух транспорту на бульварі Лесі Українки в напрямку вулиці Генерала Алмазова
Про це повідомляє патрульна поліція Києва, передає RegioNews.
"У зв'язку з ДТП на бульварі Лесі Українки, рух транспорту ускладнений в напрямку вулиці Генерала Алмазова", - повідомила поліція.
Водіїв закликають врахувати цю інформацію під час планування маршрутів.
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