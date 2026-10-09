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09 жовтня 2026, 16:35

Збитки майже на 6 млн грн: на Закарпатті викрили схему незаконної вирубки лісу

09 жовтня 2026, 16:35
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Фото: Нацполіція
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На Закарпатті до суду скерували обвинувальний акт щодо організатора та трьох учасників організованої злочинної групи, яких обвинувачують у незаконній вирубці лісу

Про це повідомили у Нацполіції, передає RegioNews.

За даними Національної поліції, збитки від їхньої діяльності становлять майже 6 млн грн.

За кілька місяців фігуранти незаконно вирубали 174 дерева. Частина з них росла на території природно-заповідного фонду.

Зрубану деревину переробляли на дрова та продавали місцевим жителям і підприємцям.

Щоб уникнути викриття, учасники групи перевозили деревину автомобілями без державних номерних знаків. Крім того, уздовж маршрутів пересування розставляли так звані фотопастки, які могли допомагати їм стежити за ситуацією та вчасно помічати сторонніх.

У серпні організатору та трьом учасникам групи повідомили про підозру. Одному з фігурантів її оголосили заочно.

Наразі обвинувальний акт скерували до суду. Обвинуваченим загрожує до семи років позбавлення волі.

Незаконну діяльність групи викрили оперативники управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області Національної поліції спільно зі слідчими поліції регіону.

Нагадаємо, що на Київщині суд зобов’язав відшкодувати майже 558 тисяч гривень збитків, завданих довкіллю незаконною порубкою лісу. Йдеться про вирубку 99 дерев на території одного з лісництв Фастівського району.

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