На Рівненщині розшукали водія фури, який збив велосипедиста і втік до Києва

Фото: поліція Рівненської області

На Рівненщині правоохоронці встановили водія вантажівки, причетного до ДТП, у якій тяжко травмувався 38-річний велосипедист. Після зіткнення чоловік за кермом вантажівки не зупинився та продовжив рух. Потерпілого госпіталізували до реанімації

Про це повідомили у поліції Рівненської області, передає RegioNews .

Аварія сталася близько 23:55 2 жовтня у селі Колоденка поблизу готельно-ресторанного комплексу. До поліції надійшло повідомлення про травмованого чоловіка.

38-річного місцевого жителя з тяжкими травмами доправили до реанімації.

Під час огляду місця події слідчі виявили уламки автомобільної фари. Також неподалік знайшли взуття потерпілого — майже за 50 метрів від місця, де лежав чоловік.

У межах оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили вантажівку, причетну до аварії, а згодом — і водія. Транспортний засіб знайшли у Києві.

За даними поліції, 56-річний житель Київської області підтвердив, що того вечора керував вантажівкою. Він розповів, що на зазначеній ділянці дороги відчув удар, однак не зупинився та продовжив рух.

Нагадаємо, раніше на Тернопільщині пʼяний 18-річний водій влаштував смертельну ДТП – загинув підліток, є травмовані.