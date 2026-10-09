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09 жовтня 2026, 15:59

На Одещині судитимуть ексголову сільради за незаконну оренду майже 140 га землі

09 жовтня 2026, 15:59
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Фото: Одеська обласна прокуратура
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На Одещині до суду скерували обвинувальний акт щодо колишнього голови сільської ради Березівського району, якого підозрюють у службовій недбалості

Про це повідомила Одеська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, посадовець передав в оренду майже 140 гектарів землі без необхідного рішення сільради. Збитки територіальній громаді перевищують 1 млн грн.

Частина земельної ділянки розташована у прибережній захисній смузі річки, а також на території Національного природного парку "Куяльницький".

Надалі землю незаконно передали в суборенду. У 2025 році на ділянці вирощували пшеницю.

За версією слідства, дії колишнього посадовця завдали територіальній громаді збитків на суму понад 1 млн грн.

Обвинувальний акт скерували до суду. Колишнього голову сільради підозрюють у службовій недбалості.

Нагадаємо, що правоохоронці викрили двох керівників підрядної організації та інженера з технічного нагляду. Йдеться про заволодіння понад 8,8 мільйона гривень на будівництві шкільного укриття.

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