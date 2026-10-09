На Одещині судитимуть ексголову сільради за незаконну оренду майже 140 га землі
На Одещині до суду скерували обвинувальний акт щодо колишнього голови сільської ради Березівського району, якого підозрюють у службовій недбалості
Про це повідомила Одеська обласна прокуратура, передає RegioNews.
За даними слідства, посадовець передав в оренду майже 140 гектарів землі без необхідного рішення сільради. Збитки територіальній громаді перевищують 1 млн грн.
Частина земельної ділянки розташована у прибережній захисній смузі річки, а також на території Національного природного парку "Куяльницький".
Надалі землю незаконно передали в суборенду. У 2025 році на ділянці вирощували пшеницю.
За версією слідства, дії колишнього посадовця завдали територіальній громаді збитків на суму понад 1 млн грн.
Обвинувальний акт скерували до суду. Колишнього голову сільради підозрюють у службовій недбалості.
Нагадаємо, що правоохоронці викрили двох керівників підрядної організації та інженера з технічного нагляду. Йдеться про заволодіння понад 8,8 мільйона гривень на будівництві шкільного укриття.