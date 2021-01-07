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07 января 2021, 12:00 7

Министерство аграрной политики заработает до 1 февраля – Лещенко

07 января 2021, 12:00 7
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Соответствующее постановление Кабмина вступило в силу 6 января
Соответствующее постановление Кабмина вступило в силу 6 января
Фото из открытых источников
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Министерство аграрной политики и продовольствия начнет работу до 1 февраля 2021 года.

Об этом на своей странице в Facebook написал министр аграрной политики Роман Лещенко.

По словам Лещенко, постановление правительства № 1344 вступило в действие с 6 января 2021 года. Она предусматривает, что восстановление МинАПК должно завершиться до 1 февраля 2021 года.

В ближайшее время Министерство аграрной политики и продовольствия будет полностью восстановлено и уже начнет работу", - написал Лещенко.

В частности, правительство отменило решение о реорганизации МинАПК путем присоединения к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Также указанным ведомствам поручено в месячный срок подготовить и внести на рассмотрение правительства проекты положений о соответствующих центральных органах исполнительной власти, а также предложения относительно внесения изменений в акты, вытекающие из настоящего постановления.

Основными задачами министерства станут формирования действенной стратегии развития отрасли на ближайшие 10 лет, и поступательное движение земельной и аграрной реформы, запуск прозрачного государственного реестра получателей бюджетной поддержки, внедрения полноценного агрострахования, комплексное решение проблемы орошения и привлечения инвестиций для таких проектов, урегулирование сложных вызовов в биобезопасности и качества продовольствия.

Принципы моей работы будут неизменными: будем внедрять все проекты быстро и эффективно, какими бы амбициозными они не казались. Теперь аграрии имеют свой голос в правительстве. Я верю, что нам все удастся", - добавил министр.

Кабмин запустил процесс возрождения Министерства аграрной политики и продовольствия. В Святой вечер украинские аграрии...

Posted by Роман Лещенко on Wednesday, January 6, 2021

Напомним, 17 декабря Роман Лещенко назначен аграрным министром, за его назначение проголосовали 242 депутата.

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