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06 січня 2021, 16:16 1

У Мінфіні заявили, що затвердили 81% місцевих бюджетів

06 січня 2021, 16:16 1
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Не затверджено бюджети Волинської та Чернігівської областей
Не затверджено бюджети Волинської та Чернігівської областей
Фото з відкритих джерел
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Міністерство фінансів України затвердило понад 80% місцевих бюджетів.

Про це інформує RegioNews із посиланням на пресслужбу відомства.

Так, зазначається, що у грудні минулого року більшості місцевих громад вдалося завершити процес планування бюджетів, зокрема вони ухвалили рішення відповідної місцевої ради про місцевий бюджет на 2021 рік.

У Мінфіні наголосили, що станом на 6 січня 2021 року із затверджених 1 298 бюджетів – 22 обласні та бюджет міста Києва (не затверджено бюджети Волинської та Чернігівської областей), 92 районні бюджети (не затверджено – 27) та 1 172 бюджети територіальних громад (не затверджено – 266).

Нагадаємо, 29 грудня Запорізька облрада ухвалила бюджет області на 2021 рік.

Україна бюджет Мінфин Міністерство область
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