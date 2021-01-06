У Мінфіні заявили, що затвердили 81% місцевих бюджетів
Не затверджено бюджети Волинської та Чернігівської областей
Не затверджено бюджети Волинської та Чернігівської областей
Міністерство фінансів України затвердило понад 80% місцевих бюджетів.
Про це інформує RegioNews із посиланням на пресслужбу відомства.
Так, зазначається, що у грудні минулого року більшості місцевих громад вдалося завершити процес планування бюджетів, зокрема вони ухвалили рішення відповідної місцевої ради про місцевий бюджет на 2021 рік.
У Мінфіні наголосили, що станом на 6 січня 2021 року із затверджених 1 298 бюджетів – 22 обласні та бюджет міста Києва (не затверджено бюджети Волинської та Чернігівської областей), 92 районні бюджети (не затверджено – 27) та 1 172 бюджети територіальних громад (не затверджено – 266).
Нагадаємо, 29 грудня Запорізька облрада ухвалила бюджет області на 2021 рік.
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