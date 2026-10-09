На Прикарпатті в пожежі загинула жінка

Фото: ДСНС

На Прикарпатті сталась трагедія. Під час гасіння пожежі знайшли тіло жінки

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

Загалом упродовж 8 жовтня та вночі 9 жовтня в Івано-Франківській області спалахнуло 34 пожежі. Загалом йдеться про 4,4 гектара. Горіли суха трава, чагарники, сміття та лісова підстилка.

Крім того, відомо, що на Калущині під час гасіння пожежі в екосистемі рятувальники знайшли тіло жінки. Обставини її смерті встановлюватимуть правоохоронці.

Зокрема, у Болехові чоловік вирішив спалити траву у своєму дворі. Проте через сильний вітер полум'я почало поширюватись. Коли він зрозумів, що сам загасити вогонь не може, викликав рятувальників.

"Загасити суху траву набагато важче, ніж здається, а ціна паління — це знищене майно та людські життя. Не випалюйте сухостій", - кажуть рятувальники.

Нагадаємо, раніше в Печерському районі Києва уламки впали на відкритій території біля житлового будинку. Внаслідок падіння виникло загоряння припаркованих автомобілів.