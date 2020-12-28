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28 грудня 2020, 08:42 3

Проблема транспортування і зберігання вакцин від COVID-19 в Україні вже вирішена - Ляшко

28 грудня 2020, 08:42 3
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Зберігати вакцину будуть при температурі -80 градусів
Зберігати вакцину будуть при температурі -80 градусів
Фото: з відкритих джерел
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За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, в Україні вирішили питання зі зберіганням і транспортуванням вакцин від коронавірусу. Також МОЗ вже запустило роботу з приватними логістичними фармацевтичними компаніями.

Як передає RegioNews, про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

У нас в країні на вітчизняних складах є можливість зберігання, логістики, транспортування до пунктів щеплення вакцини та при температурі -80 градусів", - сказав він.

Ляшко також пояснив, як буде відбуватися транспортування та зберігання вакцини.

"Тут така логіка: вакцина прилітає на літаку, від машини до складу ми транспортуємо в термоконтейнері з сухим льодом, потім перевантажуємо в холодильники, в яких вона може зберігатися тривалий час. Далі ми розраховуємо, як і в якій кількості цю вакцину треба привезти в пункт щеплення, і в пункті щеплення вона може зберігатися 5 днів при температурі від +2 до +8", - сказав він.

Нагадаємо, раніше у МОЗ розповіли, на коли заплановано перший етап вакцинації українців.

коронавірус вакцина українці МОЗ ліки
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