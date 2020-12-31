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31 декабря 2020, 11:07 299

Для чиновников "Укравтодора” купили внедорожники еще на более 4 млн гривен

31 декабря 2020, 11:07 299
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Под конец года легковушки заказали Службы автомобильных дорог в Харьковской и Николаевской областях
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28 декабря Службы автомобильных дорог в двух областях по результатам тендера заказали автомобили на сумму более 4 млн грн.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Prozorro.

Служба автомобильных дорог в Харьковской области заказала дочернему предприятию "Автотрейдинг-Харьков” легковой автомобиль за 998 тыс. грн. Согласно договору, фирма поставит внедорожник Skoda Kodiaq Ambition 2.0 TSI/132 KW 7DSG 4х4. Автомобиль будет иметь подушки безопасности, пакет "Плохие дороги” (защита двигателя, защита от камней), 8 динамиков, двухзонную систему кондиционирования, задний парктроник, подогрев передних сидений и дополнительные опции: светодиодные фары головного света с функцией поворота и светодиодные дневные ходовые огни (Full LED с AFS, с LED NSW с функцией Corner).

В автосалонах Skoda Kodiaq Ambition 2.0 TSI/132 KW 7DSG 4х4 с дополнительным пакетом Ambition + можно приобрести за 922 тыс. грн.

В этот же день, 28 декабря, Служба автомобильных дорог в Николаевской области заказала ООО "ТД "Автомир Николаев” и ООО "М Моторс” легковых автомобилей на общую сумму 3,57 млн грн.

Это два полноприводных внедорожника Mitsubishi Outlander по 814 тыс. грн от "Автомир Николаев", каждый из которых будет иметь двухзонный климат-контроль, подушки безопасности водителя и пассажира, подушку коленей водителя, шторки безопасности для 1,2 ряда, систему для подключения мобильного телефона с возможностью вывода контента экрана телефона на дисплей мультимедийной системы, с 8-дюймовым сенсорным экраном и дополнительным USB разъемом для второго ряда сидений, и три полноприводных внедорожника с дизельным двигателем Renault Duster по 647,4 тыс. грн. Машины будут иметь подушки безопасности, кондиционер, рейлинги на крыше. В автосалонах подобные автомобили можно приобрести по 640,7 тыс. грн.

В автосалонах цены на полноприводные Mitsubishi Outlander стартуют от 788 тыс. грн.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная Рада приобрела автомобилей на почти 13 млн, а СБУ засекретила данные о своём автопарке.

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