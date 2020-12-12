З бюджету Києва виділять мільйон на закупівлю елітних смартфонів для чиновників
Департамент транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації уклав угоду про закупівлю 45 смартфонів Samsung Galaxy S20 на суму 998,9 тисячі грн.
Договір про постачання флагманської версії смартфонів від Samsung опублікували в системі ProZorro, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.
Закупити дорогі гаджети в департаменті планують у ТОВ "Істок-Автозапчастина". Зареєстроване товариство у Харкові. Його керівник - підприємець Михайло Трошин. Досі ця фірма ніколи не продавала смартфони.
За даними YouControl, компанія-переможець тендеру за всі роки виграла у державних тендерах на суму в 10,7 млн грн. Абсолютна більшість цих тендерів стосувалася торгівлі запчастинами для авто.
Що ж до характеристик Galaxy S20, які планують закупити чиновники, то згадані телефони мають по дві сім-картки та 128 гігабайтів пам'яті. "Фішкою" смартфонів є крута камера, яка підтримує запис відео у форматі 8К.
Вартість кожного з 45 телефонів для чиновників становитиме 18,5 тисяч грн. На ринку ці ж моделі можна знайти за ціною від 17 до 23 тисяч грн.
Нагадаємо, державний концерн "Укроборонпром" оголосив тендер на послуги з приготування кави та чаю в автоматах протягом наступного року з очікуваною вартістю 373,3 тисячі гривень.