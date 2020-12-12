З бюджету Києва виділять мільйон на закупівлю елітних смартфонів для чиновників

На закупівлю виділять 999 тисяч бюджетних гривень

На закупівлю виділять 999 тисяч бюджетних гривень

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Договір про постачання флагманської версії смартфонів від Samsung опублікували в системі ProZorro, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Закупити дорогі гаджети в департаменті планують у ТОВ "Істок-Автозапчастина". Зареєстроване товариство у Харкові. Його керівник - підприємець Михайло Трошин. Досі ця фірма ніколи не продавала смартфони.

За даними YouControl, компанія-переможець тендеру за всі роки виграла у державних тендерах на суму в 10,7 млн грн. Абсолютна більшість цих тендерів стосувалася торгівлі запчастинами для авто.

Що ж до характеристик Galaxy S20, які планують закупити чиновники, то згадані телефони мають по дві сім-картки та 128 гігабайтів пам'яті. "Фішкою" смартфонів є крута камера, яка підтримує запис відео у форматі 8К.

Вартість кожного з 45 телефонів для чиновників становитиме 18,5 тисяч грн. На ринку ці ж моделі можна знайти за ціною від 17 до 23 тисяч грн.

Нагадаємо, державний концерн "Укроборонпром" оголосив тендер на послуги з приготування кави та чаю в автоматах протягом наступного року з очікуваною вартістю 373,3 тисячі гривень.