Верховна Рада придбала автівок на майже 13 млн

За даними системи Prozorro, вартість кожної – щонайменше 895 тис

За даними системи Prozorro, вартість кожної – щонайменше 895 тис

Фото з відкритих джерел

Автобаза Управління справами Апарату Верховної Ради за результатами тендеру уклала з харківським ТОВ угоду на придбання 14 автомобілів Toyota Camry за 12,54 млн грн.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на видання mind.ua.

4 листопада за результатами тендеру автобаза Управління справами Апарату Верховної ради України уклала з ТОВ "Артсіті" (Харків) угоду на придбання 14 автомобілів Toyota Camry за 12,54 млн грн.

За даними системи Prozorro, придбані 10 "Тойот Камрі" чорного кольору в комплектації "комфорт" по 895 000 грн за штуку, та 4 - в комплектації "елеганс" по 896 000 грн. Приблизно за такими цінами "Артсіті" пропонує автомобілі на своєму сайті. Це не найдорожчі комплектації, у продажу є ще Premium та Hybrid Premium.

Серед дорожчих автівок одна має бути з бежевим салоном, три – з чорним. Машини мають бути з підігрівом передніх сидінь, датчиками паркування спереду та позаду та камерою заднього виду, клімат-контролем, склоочисниками з сенсором дощу, акустичним лобовим склом з тонованою смугою темно-синього кольору, зовнішніми дзеркалами з електроприводом складання та обігрівом, аудіосистемою Toyota (радіоприймач, CD/MP3/WMA-програвач) з кольоровим багатофункціональним сенсорним дисплеєм 7.0 та 6 динаміків тощо.

Харківська фірма ТОВ "Артсіті" є офіційним дилером Toyota і через ТОВ "Фінансова компанія "Укр-Фін-Груп" її власниками вказані Діана Дунаєва та росіянка Лариса Атапіна.

Єдиним конкурентом "Артсіті" було ТОВ "Гранд-Мотор" Марії Гвоздьової та Тетяни Дерешук, чия пропозиція була вищою на 3 000 грн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мінпром і РНБО до кінця року закуплять автомобілі преміум-класу.