Шмыгаль поручил Минэнерго и АМКУ проверить обоснованность цен на газ частных газсбытов

Такое поручение премьер дал во время заседания правительства

Такое поручение премьер дал во время заседания правительства

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Об этом во время заседания правительства заявил Премьер-министр Украины Денис Шмигаль, передает RegioNews.

Есть несколько поручений для в.и.о. министра энергетики Юрия Витренко: вместе с АМКУ проверить обоснованность цен на газ. Необходимо провести аудит формирования тарифов, а также снижение этих составляющих тарифа, которые являются несправедливыми и неоправданными с точки зрения рынка: тариф на транспортировку газа, газовые коэффициенты, - отметил Шмыгаль.

Премьер-министр рассказал, что сейчас среди поставщиков газа самую низкую цену предлагает государственный "Нафтогаз".

Это цены, которые ниже, чем были в предыдущие годы. Недавно я лично подал заявку на смену поставщика газа. Сделал это онлайн. Экономия для моего домохозяйства составит около 30%, - отметил Шмыгаль.

Он напомнил, что рынок газа для населения открылся 1 августа и призвал граждан выбрать лучшего поставщика газа и не переплачивать тем, кто пытается спекулятивно заработать.

Напомним, ранее сообщалось, что "Нафтогаз" с нового года поднял цену на природный газ для населения.