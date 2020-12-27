На Харківщині екологи наклали штраф на 600 млн грн за самовільне видобування піску

Пісок добувало фермерське господарство

Пісок добувало фермерське господарство

Фото з відкритих джерел

Штраф на понад 600 мільйонів за самовільне видобування піску виписала Держекоінспекція.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Держекоінспекції Андрій Мальований, передає RegioNews.

Держекоінспекція виписала штраф господарству на Харківщині на 612,2 мільйонів за самовільне видобування піску.

Самовільне видобування піску, яке здійснювало фермерське господарство "Черкашино" у Харківській області. Держекоінспекція розрахувала 612,2 мільйона гривень збитків, які господарство зобов’язане відшкодувати державі у добровільному чи судовому порядку, - йдеться у повідомленні.

Наразі матеріали цієї справи скеровані до слідчого управління ГУ Національної поліції Харківської області для з’ясування всіх обставин.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Держекоінспекція заявила: витік нафти на Одещині був, АМПУ намагалась це приховати.