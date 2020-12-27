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27 грудня 2020, 18:45 5

На Харківщині екологи наклали штраф на 600 млн грн за самовільне видобування піску

27 грудня 2020, 18:45 5
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Пісок добувало фермерське господарство
Пісок добувало фермерське господарство
Фото з відкритих джерел
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Штраф на понад 600 мільйонів за самовільне видобування піску виписала Держекоінспекція.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Держекоінспекції Андрій Мальований, передає RegioNews.

Держекоінспекція виписала штраф господарству на Харківщині на 612,2 мільйонів за самовільне видобування піску.

Самовільне видобування піску, яке здійснювало фермерське господарство "Черкашино" у Харківській області. Держекоінспекція розрахувала 612,2 мільйона гривень збитків, які господарство зобов’язане відшкодувати державі у добровільному чи судовому порядку, - йдеться у повідомленні.

Наразі матеріали цієї справи скеровані до слідчого управління ГУ Національної поліції Харківської області для з’ясування всіх обставин.

Майже 640 мільйонів гривень збитків розрахувала Держекоінспекція протягом останнього тижня за шкоду довкіллю! В період...

Posted by Андрій Мальований on Friday, December 25, 2020

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Держекоінспекція заявила: витік нафти на Одещині був, АМПУ намагалась це приховати.

екологія порушення штраф Харківська область інспекція
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