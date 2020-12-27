На Харківщині екологи наклали штраф на 600 млн грн за самовільне видобування піску
Штраф на понад 600 мільйонів за самовільне видобування піску виписала Держекоінспекція.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Держекоінспекції Андрій Мальований, передає RegioNews.
Держекоінспекція виписала штраф господарству на Харківщині на 612,2 мільйонів за самовільне видобування піску.
Самовільне видобування піску, яке здійснювало фермерське господарство "Черкашино" у Харківській області. Держекоінспекція розрахувала 612,2 мільйона гривень збитків, які господарство зобов’язане відшкодувати державі у добровільному чи судовому порядку, - йдеться у повідомленні.
Наразі матеріали цієї справи скеровані до слідчого управління ГУ Національної поліції Харківської області для з’ясування всіх обставин.
Майже 640 мільйонів гривень збитків розрахувала Держекоінспекція протягом останнього тижня за шкоду довкіллю! В період...Posted by Андрій Мальований on Friday, December 25, 2020
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Держекоінспекція заявила: витік нафти на Одещині був, АМПУ намагалась це приховати.