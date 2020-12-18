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18 грудня 2020, 18:53 149

Чернігівщина заявляє про катастрофу з питною водою

18 грудня 2020, 18:53 149
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Облрада планує терміново розробити обласну програму і шукає фінансування
Облрада планує терміново розробити обласну програму і шукає фінансування
Фото з відкритих джерел
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Чернігівська обласна рада планує терміново приступити до розробки обласної програми забезпечення жителів Чернігівщини якісною питною водою.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Чернігівську облраду.

Заступник голови Чернігівської облради Дмитро Блауш стверджує, що якість питної води, а особливо у сільській місцевості, погіршується з кожним роком. У результаті кліматичних змін, неналежного поводження зі стічними водами та інших факторів знижується загальний рівень води, міліють водойми та пересихають колодязі.

В той же час, виконання заходів державної програми "Питна вода України на 2006-2020 роки" призупинено через відсутність фінансування, а обласної комплексної програми немає взагалі.

З огляду на масштабність критичної ситуації, для вирішення проблеми забезпечення людей питною водою потрібен системний підхід із залученням народних депутатів України, представників місцевих рад, керівників новостворених громад та обов'язковим врахуванням даних геодезії та статистики.

Профільному Департаменту ОДА доручено терміново приступити до процесу підготовки та розробки обласної програми забезпечення жителів Чернігівщини питною водою. Реалізація цього можлива за принципом співфінансування з різних джерел, тому за підсумками наради будуть направлені листи місцевим радам та територіальним громадам із закликами долучатися до ініціативи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Слуга народу" визначилась із кандидатом на голову Чернігівської облради.

Чернігівська область облрада екологія Програма вода
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