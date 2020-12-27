10:44  27 декабря
В Украине за сутки зафиксировано 6113 случаев COVID-19
16:49  27 декабря
Мэр Чернигова отреагировал на обвинения о своей возможной причастности к хищениям в "Укрбуде"
18:26  27 декабря
В зоне ООС трижды нарушали режим тишины от начала суток
UA | RU
UA | RU
27 декабря 2020, 18:45 13

На Харьковщине экологи наложили штраф на 600 млн грн за самовольную добычу песка

27 декабря 2020, 18:45 13
Читайте також українською мовою
Песок добывало фермерское хозяйство
Песок добывало фермерское хозяйство
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Штраф более 600 миллионов за самовольную добычу песка выписала Госэкоинспекция.

Об этом сообщил своей странице в Facebook председатель Госэкоинспекции Андрей Малеванный, передает RegioNews.

Госэкоинспекция выписала штраф хозяйству на Харьковщине на 612,2 миллионов за самовольную добычу песка.

Самовольная добыча песка, которое осуществляло фермерское хозяйство "Черкашино" в Харьковской области. Госэкоинспекция рассчитала 612,2 миллиона гривен убытков, которые хозяйство обязано возместить государству в добровольном или судебном порядке, - говорится в сообщении.

Сейчас материалы этого дела направлены в следственное управление ГУ Национальной полиции Харьковской области для выяснения всех обстоятельств.

Майже 640 мільйонів гривень збитків розрахувала Держекоінспекція протягом останнього тижня за шкоду довкіллю! В період...

Posted by Андрій Мальований on Friday, December 25, 2020

Напомним, ранее сообщалось, что Госэкоинспекция заявила: утечка нефти на Одесщине был, АМПУ пыталась это скрыть.

экология нарушение штраф Харьковская область инспекция
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Черниговщина заявляет о катастрофе с питьевой водой
18 декабря 2020, 18:53
Рада не будет голосовать за увольнение Абрамовского на этой неделе - нардеп
16 декабря 2020, 21:25
На Житомирщине обнаружили масштабную вырубку лесов
16 декабря 2020, 10:55
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
Все видео »
"Потемкинские дороги-2020" Тимошенко и Голика. Почему "Большое строительство" стало провалом
Местные коалициады. Кто будет контролировать Черкасский облсовет
Все публикации »
Виктор Таран
Владимир Фесенко
Виктор Андрусив
Все блоги »