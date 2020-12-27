На Харьковщине экологи наложили штраф на 600 млн грн за самовольную добычу песка

Песок добывало фермерское хозяйство

Песок добывало фермерское хозяйство

Фото из открытых источников

Штраф более 600 миллионов за самовольную добычу песка выписала Госэкоинспекция.

Об этом сообщил своей странице в Facebook председатель Госэкоинспекции Андрей Малеванный, передает RegioNews.

Госэкоинспекция выписала штраф хозяйству на Харьковщине на 612,2 миллионов за самовольную добычу песка.

Самовольная добыча песка, которое осуществляло фермерское хозяйство "Черкашино" в Харьковской области. Госэкоинспекция рассчитала 612,2 миллиона гривен убытков, которые хозяйство обязано возместить государству в добровольном или судебном порядке, - говорится в сообщении.

Сейчас материалы этого дела направлены в следственное управление ГУ Национальной полиции Харьковской области для выяснения всех обстоятельств.

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Напомним, ранее сообщалось, что Госэкоинспекция заявила: утечка нефти на Одесщине был, АМПУ пыталась это скрыть.