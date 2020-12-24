У ПФУ розповіли, скільки ФОПів вже отримали по 8 тис. грн допомоги від держави
Подачу заявок на отримання грошей продовжили до 31 грудня
Подачу заявок на отримання грошей продовжили до 31 грудня
Пенсійний фонд продовжує виплати матеріальної допомоги в розмірі 8000 гривень, запровадженої через карантин. Станом на 24 грудня 2020 року 354,7 тисячам осіб профінансовано 2,8 млрд грн.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ПФУ.
Таким чином, за останні дві доби карантинні виплати отримали ще 74,39 тисячі осіб.
З тих, хто за розрахунками Мінсоцполітики, має право одноразову компенсацію, гроші вже отримали половина.
Нагадаємо, раніше у "Слузі народу" натякнули, що більше не підуть на поступки ФОПам.
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