У ПФУ розповіли, скільки ФОПів вже отримали по 8 тис. грн допомоги від держави

Подачу заявок на отримання грошей продовжили до 31 грудня

Подачу заявок на отримання грошей продовжили до 31 грудня

Рixabay

Пенсійний фонд продовжує виплати матеріальної допомоги в розмірі 8000 гривень, запровадженої через карантин. Станом на 24 грудня 2020 року 354,7 тисячам осіб профінансовано 2,8 млрд грн.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ПФУ.

Таким чином, за останні дві доби карантинні виплати отримали ще 74,39 тисячі осіб.

З тих, хто за розрахунками Мінсоцполітики, має право одноразову компенсацію, гроші вже отримали половина.

Нагадаємо, раніше у "Слузі народу" натякнули, що більше не підуть на поступки ФОПам.