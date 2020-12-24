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24 грудня 2020, 18:25 4

У ПФУ розповіли, скільки ФОПів вже отримали по 8 тис. грн допомоги від держави

24 грудня 2020, 18:25 4
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Рixabay
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Пенсійний фонд продовжує виплати матеріальної допомоги в розмірі 8000 гривень, запровадженої через карантин. Станом на 24 грудня 2020 року 354,7 тисячам осіб профінансовано 2,8 млрд грн.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ПФУ.

Таким чином, за останні дві доби карантинні виплати отримали ще 74,39 тисячі осіб.

З тих, хто за розрахунками Мінсоцполітики, має право одноразову компенсацію, гроші вже отримали половина.

Нагадаємо, раніше у "Слузі народу" натякнули, що більше не підуть на поступки ФОПам.

ПФУ Пенсійний фонд гроші виплати Україна
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