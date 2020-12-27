"Нафтогаз" с нового года поднял цену на природный газ для населения

Цена возросла почти на гривню за кубический метр

Цена возросла почти на гривню за кубический метр

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Стоимость газа в январе 2021 года будет на 14% больше чем прежняя цена.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальный сайт "Нафтогаза".

Так, стоимость газа в январе 2021 года будет составлять 7,22 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). Что на 14% больше чем прежняя цена, 6,33 грн/куб.

"Нафтогаз" в течение 2020 года уже повышал цены на газ для своих клиентов: в августе на 9% до 3,24 грн/куб. м. В сентябре цена газа выросла еще на 45% до 4,70 грн/куб. м. Также "Нафтогаз" повысил годовую цену на газ для населения с 4,73 грн/куб. м до 5,24 грн/куб. м.

В октябре цена газа не менялась.

В ноябре "Нафтогаз" повысил цену на газ для своих клиентов на 35% до 6,33 грн/куб. м. Тариф "годовой" с ноября повышен на 23,1% - с 5,24 грн/куб. м до 6,45 грн/куб. м.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-исполнительный директор судится с Нафтогазом за 4 млн долларов премий, и СМИ сообщали, что "Нафтогаз" получил команду от Офиса Зеленского выплатить Витренко 4 млн долларов премий.