Українському чиновнику загрожує 12 років в'язниці за продаж скрапленого газу на 25 млн грн

Протягом року посадовець привласнював і продавав товар

Протягом року посадовець привласнював і продавав товар

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В Україні чиновник продавав скраплений вуглеводневий газ, який, згідно з умовами договору, прийняв на зберігання від підприємства з іноземними інвестиціями. Сума заподіяної інвесторам шкоди становить понад 25 мільйонів гривень.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

"Під час досудового розслідування встановлено, що генеральний директор суб'єкта господарської діяльності уклав договір з підприємством з іноземними інвестиціями за зберігання зрідженого вуглеводневого газу. Протягом року посадовець привласнював і продавав товар", - розповіли правоохоронці.

Своїми діями зловмисник завдав іноземним інвесторам матеріальний збиток на суму понад 25 млн грн.

Чиновнику повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Він може сісти до в'язниці на 12 років.

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