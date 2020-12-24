Торфозаводы Черниговщины готовятся к забастовке

Руководители заводов обратились к председателю Фонда госимущества

Руководители заводов обратились к председателю Фонда госимущества

Фото Общественный корреспондент

Ирванцевский и Смолинский торфозаводы, которые являются филиалами государственного предприятия «Черниговторф», готовятся к бессрочной забастовке.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Общественный корреспондент.

Руководители торфозаводов письменно обратились к председателю Фонда государственного имущества по поводу действий исполняющего обязанности директора ГП "Черниговторф" Петра Слуценка, деятельность которого направлена, как считают руководители заводов, на возможную остановку производства.

В вышеназванных коллективах подчеркнули, что Слуценко не подписывает доверенности директорам предприятий, что после нового года приведет к закрытию их счетов, ликвидации филиалов и росту задолженности.

В частности, на Ирванцевском торфозаводе утверждают, что в результате блокирования счетов "Черниговторф" задолжал заводу почти 4 миллиона гривен. На Смолинском торфозаводе трудовой коллектив провел собрание и принял решение об объявление забастовки в случае, если Слуценко не выдаст филиалам доверенности. В результате неэффективных действий руководства "Черниговторфа" на торфозаводах наблюдается падение производственных показателей. Так, в Смолине производство торфобрикета упало почти вдвое – с 10-ти до 6-ти тысяч тонн.

Напомним, ранее сообщалось, что Черниговщина заявляет о катастрофе с питьевой водой.