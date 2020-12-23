У Маріуполі під час сесії міськради депутати "ОПЗЖ" влаштували бійку

Конфлікт стався під час розгляду питання по міському бюджету на 2021 рік

Конфлікт стався під час розгляду питання по міському бюджету на 2021 рік

Фото: mariupol.tv

У Маріуполі сьогодні, 23 грудня, під час пленарного засідання II сесії Маріупольської міськради депутати від партії "ОПЗЖ" заблокували трибуну для виступів і влаштували бійку.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеве видання mariupol.tv.

Так, під час розгляду питання по міському бюджету на 2021 рік проти його прийняття виступив лідер фракції ОПЗЖ у міськраді Володимир Клименко. Колеги по партії підтримали його і блокували трибуну.

Депутати ОПЗЖ на трибуні влаштували бійку і почали трощити меблі та техніку. Із залу лунали заклики зупинитися", - йдеться в повідомленні.

Як тільки почалася сутичка, мер Вадим Бойченко та його секретар Ксенія Сухова покинули зал. Вони викликали правоохоронців.

Відомо, що через деякий час сесія відновила свою роботу і бюджет Маріуполя депутати прийняли. За нього проголосували 36 депутатів.

Більшості Блоку Вадима Бойченка, Слуги народу, Сили людей і Партії Шарія вистачило. Після цього представники фракції ОПЗЖ покинули зал.

Прийнявши ще ряд питань, міський голова запропонував завершити друге пленарне засідання, оскільки пошкоджена електронна система голосування.

Нагадаємо, раніше в Київській облраді сталася бійка за участю депутатів і поліції.