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23 грудня 2020, 12:41 45

У Маріуполі під час сесії міськради депутати "ОПЗЖ" влаштували бійку

23 грудня 2020, 12:41 45
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Конфлікт стався під час розгляду питання по міському бюджету на 2021 рік
Конфлікт стався під час розгляду питання по міському бюджету на 2021 рік
Фото: mariupol.tv
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У Маріуполі сьогодні, 23 грудня, під час пленарного засідання II сесії Маріупольської міськради депутати від партії "ОПЗЖ" заблокували трибуну для виступів і влаштували бійку.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеве видання mariupol.tv.

Так, під час розгляду питання по міському бюджету на 2021 рік проти його прийняття виступив лідер фракції ОПЗЖ у міськраді Володимир Клименко. Колеги по партії підтримали його і блокували трибуну.

Депутати ОПЗЖ на трибуні влаштували бійку і почали трощити меблі та техніку. Із залу лунали заклики зупинитися", - йдеться в повідомленні.

Як тільки почалася сутичка, мер Вадим Бойченко та його секретар Ксенія Сухова покинули зал. Вони викликали правоохоронців.

Відомо, що через деякий час сесія відновила свою роботу і бюджет Маріуполя депутати прийняли. За нього проголосували 36 депутатів.

Більшості Блоку Вадима Бойченка, Слуги народу, Сили людей і Партії Шарія вистачило. Після цього представники фракції ОПЗЖ покинули зал.

Прийнявши ще ряд питань, міський голова запропонував завершити друге пленарне засідання, оскільки пошкоджена електронна система голосування.

Нагадаємо, раніше в Київській облраді сталася бійка за участю депутатів і поліції.

конфлікт бюджет ОПЗЖ бійка финансы Маріуполь
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