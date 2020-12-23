У Маріуполі під час сесії міськради депутати "ОПЗЖ" влаштували бійку
У Маріуполі сьогодні, 23 грудня, під час пленарного засідання II сесії Маріупольської міськради депутати від партії "ОПЗЖ" заблокували трибуну для виступів і влаштували бійку.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеве видання mariupol.tv.
Так, під час розгляду питання по міському бюджету на 2021 рік проти його прийняття виступив лідер фракції ОПЗЖ у міськраді Володимир Клименко. Колеги по партії підтримали його і блокували трибуну.
Депутати ОПЗЖ на трибуні влаштували бійку і почали трощити меблі та техніку. Із залу лунали заклики зупинитися", - йдеться в повідомленні.
Як тільки почалася сутичка, мер Вадим Бойченко та його секретар Ксенія Сухова покинули зал. Вони викликали правоохоронців.
Відомо, що через деякий час сесія відновила свою роботу і бюджет Маріуполя депутати прийняли. За нього проголосували 36 депутатів.
Більшості Блоку Вадима Бойченка, Слуги народу, Сили людей і Партії Шарія вистачило. Після цього представники фракції ОПЗЖ покинули зал.
Прийнявши ще ряд питань, міський голова запропонував завершити друге пленарне засідання, оскільки пошкоджена електронна система голосування.
Нагадаємо, раніше в Київській облраді сталася бійка за участю депутатів і поліції.